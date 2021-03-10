Bunlar meyve adeta servet... 26 bin dolara bile meyve var

YUBARİ KRAL KAVUNU:
Çift halinde satılıyor, fiyatı ise 26 bin dolar.
JAPON YAKUT ÜZÜMÜ:
Her bir salkımı 20 gram. Üzüm taneleri ise yaklaşık bir masa tenisi topu büyüklüğünde. 100 dolara satılan türleri var. Ancak birinci kalite olanlar 6 bin 400 dolar.
JAPON DENSUKE KARPUZU:
Dünyada sadece Kuzey Japonya'nın Hokkaidu bölgesinde her yıl bin adet üretiliyor.
Fiyatı 4 bin dolar.
MONSTERA:
Orta Amerika ormanlarında yetişiyor.
Olgunlaşması bütün yıl sürüyor.
Tanesi 50 dolar.
İNGİLİZ ANANASI:
Botanik bahçelerde özel yöntemlerle yetiştiriliyor.
Üretim maliyeti yüksek. Bu da fiyata yansıyor.
Tanesi 16 bin 500 dolar.
DURİAN:
Kötü kokulu ama lezzetli bir meyve olarak biliniyor.
Fiyatı ise 200 dolar.
CUPUACU:
Güney Amerika meyvesi.
Olgunlaşmış kavun büyüklüğünde.
450 gramı 250 dolar.