Bunlar meyve adeta servet... 26 bin dolara bile meyve var

YUBARİ KRAL KAVUNU:

Çift halinde satılıyor, fiyatı ise 26 bin dolar.

JAPON YAKUT ÜZÜMÜ:

Her bir salkımı 20 gram. Üzüm taneleri ise yaklaşık bir masa tenisi topu büyüklüğünde. 100 dolara satılan türleri var. Ancak birinci kalite olanlar 6 bin 400 dolar.

JAPON DENSUKE KARPUZU:

Dünyada sadece Kuzey Japonya'nın Hokkaidu bölgesinde her yıl bin adet üretiliyor.

Fiyatı 4 bin dolar.

MONSTERA:

Orta Amerika ormanlarında yetişiyor.

Olgunlaşması bütün yıl sürüyor.

Tanesi 50 dolar.

İNGİLİZ ANANASI:

Botanik bahçelerde özel yöntemlerle yetiştiriliyor.

Üretim maliyeti yüksek. Bu da fiyata yansıyor.

Tanesi 16 bin 500 dolar.

DURİAN:

Kötü kokulu ama lezzetli bir meyve olarak biliniyor.

Fiyatı ise 200 dolar.

CUPUACU:

Güney Amerika meyvesi.

Olgunlaşmış kavun büyüklüğünde.

450 gramı 250 dolar.