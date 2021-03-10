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    Bunlar meyve adeta servet... 26 bin dolara bile meyve var

    , , üzüm gibi meyvelerin bazı çeşitleri var ki adeta servet değerinde. 26 bin dolara bile meyve var... Örneğin  çift halinde satılıyor, fiyatı ise 26 bin dolar. ü  de her bir salkımı 20 gram. Üzüm taneleri ise yaklaşık bir masa tenisi topu büyüklüğünde. 100 dolara satılan türleri var. Ancak birinci kalite olanlar 6 bin 400 dolar.

    Para yetmez!

    YUBARİ KRAL KAVUNU:
    Çift halinde satılıyor, fiyatı ise 26 bin dolar.

    JAPON YAKUT ÜZÜMÜ:
    Her bir salkımı 20 gram. Üzüm taneleri ise yaklaşık bir masa tenisi topu büyüklüğünde. 100 dolara satılan türleri var. Ancak birinci kalite olanlar 6 bin 400 dolar.

    JAPON DENSUKE KARPUZU:
    Dünyada sadece 'nın bölgesinde her yıl bin adet üretiliyor.
    Fiyatı 4 bin dolar.

    MONSTERA:
    ormanlarında yetişiyor.
    Olgunlaşması bütün yıl sürüyor.
    Tanesi 50 dolar.

    İNGİLİZ ANANASI:
    Botanik bahçelerde özel yöntemlerle yetiştiriliyor.
    Üretim maliyeti yüksek. Bu da fiyata yansıyor.
    Tanesi 16 bin 500 dolar.

    DURİAN:
    Kötü kokulu ama lezzetli bir meyve olarak biliniyor.
    Fiyatı ise 200 dolar.

    CUPUACU:
    meyvesi.
    Olgunlaşmış büyüklüğünde.
    450 gramı 250 dolar.

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    Haberler Ekonomi Bunlar meyve adeta servet... 26 bin dolara bile meyve var
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