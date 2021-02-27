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    ’de pastırmacılar siparişlere zor yetişiyor! Her gün tonlarcası kargoya veriliyor...

    Pandemi vatandaşı internet alışverişine yönlendirdi. ’deki pastırmacılar siparişlere zor yetişti. Her gün tonlarca pastırma ve sucuk kargoya veriliyor.

    E-pastırma
    Kayseri pastırması, salgın sürecinde e-ticaret yoluyla damakları lezzetlendirdi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, 2020'de pastırma ve sucuk satışlarında yüzde 10 artış olduğunu belirterek, "Salgın, pastırma ve sucuk satışını vurmadı. Ticaret Borsası'nda 2020'de 450 ton pastırma, 3 bin 500 ton da sucuk işlem gördü. Kayseri'de, borsamızda işlem görenlerin en az 3 katı daha pastırma ve sucuk üretiliyor" ifadesini kullandı.

    Pastırmacı esnafından Abdullah Akçakoyunlu da "Satışlarımızın yüzde 40'ı e-ticaret üzerinden yapılıyor. Epey de etkiliyor satışlarımızı. Günde 20-30 koli gönderiyoruz. Şehir dışında yaşayanlar buraya uğrayıp giderken pastırma-sucuk alırlardı. Seyahat de durunca herkes internet üzerinden satın almaya başladı" şeklinde konuştu.
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