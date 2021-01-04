Türkiye Sağlık Turizm Derneği Başkanı Servet Terziler, 2019'da 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sağlık turizminin, 2020'yi 2.5 milyar dolar ciroyla kapattığını belirterek, "Aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasının ardından 2021'in ikinci yarısı itibarıyla sağlık turizmi cirosal anlamda 2019 rakamlarını geçebilir" dedi.
Servet Terziler
2020'nin dünyada insanların adeta evlerine kapandığı bir yıl olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"İnsanlar doğal olarak bunaldı. Estetik tedaviler eskisinden de mutlu kılıyor. 2020'nin son çeyreğinde gelen hasta sayısı bu durumu ispatlar nitelikte. Geçen yıl en fazla hasta Avrupa'dan geldi. Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika ilk sıralarda yer alıyor. Kuzeyden İsveç, Danimarka ve Norveç de estetik tedavilerde Türkiye'yi tercih eden ülkeler arasında."
Servet Terziler
2020'nin dünyada insanların adeta evlerine kapandığı bir yıl olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"İnsanlar doğal olarak bunaldı. Estetik tedaviler eskisinden de mutlu kılıyor. 2020'nin son çeyreğinde gelen hasta sayısı bu durumu ispatlar nitelikte. Geçen yıl en fazla hasta Avrupa'dan geldi. Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika ilk sıralarda yer alıyor. Kuzeyden İsveç, Danimarka ve Norveç de estetik tedavilerde Türkiye'yi tercih eden ülkeler arasında."