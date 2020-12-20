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    Emekliye 2.410 TL! %7.96 mı: ve Bağ-Kur ...

    ve Bağ-Kur emeklilerinin mı beklenti anketine göre yüzde 7.96 olacak. En düşük maaş esnafta 2 bin 36, SSK’lılarda 2 bin 410 liraya yükselecek. Peki, na yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranı için de enflasyon verileri yakından izleniyor.



    2020'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklileri artışı merakla beklerken, ipuçları da geliyor.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 14.18 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.



    En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.



    2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.



    Bu veri de 4 Ocak'ta belli olacak. Emekliler zamlı maaşlarını Ocak ayı içerisinde cebine koyacak.


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