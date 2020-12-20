Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranı için de enflasyon verileri yakından izleniyor.
2020'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklileri artışı merakla beklerken, ipuçları da geliyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 14.18 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.
En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.