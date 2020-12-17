OHAL kapsamında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen taşeron işçiler için önemli bir açıklama geldi. Maaş zammı için geri sayım devam ederken asgari ücret dengelemesi yapılacağı öğrenildi. Asgari ücrete yüzde 15 zam yapıldı ancak kadroya geçen işçilere yüzde 4+4 oranında zam yapıldı. Bu da birçok işçinin asgari ücretten daha az maaş almasına neden olacaktı. Düzenleme yapıldı ve en düşük işçi maaşı asgari ücret +yüzde 4'e yükseltildi. Bu da işçiler arası maaş adaletsizliğini ortaya çıkardı.2018 yılında imzalanan YHK kararının süresi bu ayın sonunda bitiyor ve işçilerin gözü maaş zam oranında. Peki, Taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman? Taşeron işçinin maaşları artacak mı? İşte taşeron maaş zammı ve ödenekler...
TAŞERON İŞÇİLERİN İLK GÜNDEM MADDESİ MAAŞ ZAM ORANI
Taşeron işçilerin maaşlarında yaşanmayan iyileştirme nedeniyle alım güçleri azaldı. Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan işçilerin maaşları asgari ücretin altında kaldığı anlar oldu. Bu dönemde Çalışma Bakanlığı'nın ek düzenlemesi ile maaşı asgari ücretin altında kalanlara ek hükümler uygulandı ve asgari ücret ödenmesi sağlandı.
ASGARİ ÜCRET DETAYI
Asgari ücrete yüzde 15 zam yapıldı ancak kadroya geçen işçilere yüzde 4+4 oranında zam yapıldı. Bu da birçok işçinin asgari ücretten daha az maaş almasına neden olacaktı. Düzenleme yapıldı ve en düşük işçi maaşı asgari ücret +yüzde 4'e yükseltildi. Bu da işçiler arası maaş adaletsizliğini ortaya çıkardı.2018 yılında imzalanan YHK kararının süresi bu ayın sonunda bitiyor ve işçilerin gözü maaş zam oranında.
YENİ DÖNEMDE TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Taşeron işçilerin Çalışma Bakanlığı'ndan beklentileri oldukça büyük. 2017 yılından itibaren sadece belli bir oranda maaş zammı alan taşeron işçiler hükümetin yeni süreçte bu oranın üzerinde zam vermesini talep ediyorlar. Burada taşeron işçilerin elindeki en önemli veri ise enflasyon oranları. Enflasyon oranlarının bir hayli yüksek olması taşeron işçilerin maaşlarında bu oranın üzerinde maaş zammı talep etme hakkına sahip olmalarını sağladı.
Taşeron işçilerin maaş zam oranlarında talep ettikleri bir diğer düzenleme ise yüzdelik dilim ile asgari ücret ayarı. Yüzdelik dilim düzenlemesine ilişkin mahkemelerin işçilerin lehine karar vermesini hatırlatan taşeron işçiler hükümetin bu alanda toplu düzenleme yapılmasını istiyorlar. Bu düzenleme olursa kadroya alınmadan önce asgari ücretten daha yüksek maaş alan işçiler, o maaş oranının asgari ücrete oranına göre yeni zam alacaklar.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN TAŞERON DOSYASI
Çalışma Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı konusu geliyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
Yüzdelik dilim konusunda ise son günlerde bazı gelişmelerin yaşandığı iddia edilmişti. Mahkeme kararlarının olması bu konuda bir düzenleme olmasını muhtemel kılıyor. Bunun yanında taşeron işçilere tayin hakkı konusunda da şartlı tayin hakkı gelebileceği yine değerlendirilen düzenlemeler arasında.
4D'Lİ İŞÇİLERİN HAKLARI NELER?
4D işçisi 657 sayılı devlet memurları kanunu maddesinde aşağıdaki şekilde haklar sıralanmıştır.
Madde 4 olarak elek aldığımız işçiler kavramın da A, B ve C fıkralarında belirtilenlerin dışında kalan ilgili konuları gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalıştıran kişilerin sürekli işçilerdir bunların dışında hak ve kanun tanınamaz.
Mail Hükümdar Kapsam Madde 146: Bu kanun kapsamında gerçekleştirilecek olan aylık taban aylığı veya kıdem aylığı ile tazminatlar toplamının brüt tutarı bulunan yerde iş kanunları gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücret aylığı tutarından daha az ücret uygulanamaz.
Aylığın Ödeme Zamanı Ve Esasları Madde 164: Kanunlara göre verilmiş olan işçilerin farklı olarak yaptığı işler adı altında yapılacak Nakdi ve aynı özellikte Taşıyan tüm ödemeleri hesaplanma kolaylığını sağlamak amacıyla bordro düzenlemesine ve ödeme işlemlerinin sürelerine karşı esas olarak kusurları tespit etmeye ve aylık olarak daha kısa ya da daha uzun süre zarfında yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı ilgilenmektedir.
657 sayılı kanunun DMK'nın yukarıda belirttiğimiz maddelerinden anlaşılacağı gibi 4D kadrolu işçiler 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışmaktadır.
MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI
Türk İş Sendikası'nın Teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor.
Çalışma Bakanlığı'nın Teklifi: Çalışma Bakanlığı'nın taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.
TAŞERONA ENFLASYON ZAMMI FARKI VERİLECEK Mİ?
İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından açıklamada haziran ayı sonu itibari ile belediyelerde çalışanlar için, ekim ayı itibari ile diğer kamu kurumlarında çalışanlar için sona erecek olan toplu iş sözleşmelerinin özgür olarak yani seyyanen zam ya da enflasyonu dikkate alacak bir zam olması şeklinde talep ettiklerini açıkladı. Bu noktada belediye işçilerine 2021 yılı için beklenen enflasyon oranı yani yüzde 9,51 oranı üzerinden 2023 yılı için ise beklenen enflasyon oranı olan yüzde 8,52 oranına göre yapılması bekleniyor. Ayrıca taşeron işçilerine yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ise 75 TL bayram ödemesi yapılacağı açıklanmıştı.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMESİ ERTELENMİŞTİ!
Corona virüs nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinin ertelenmesi ile ilgili karar Resmi Gazete 'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşmeler Temmuz ayına kadar olmayacak. Bu nedenle belediye işçilerinin toplu sözleşmeleri , corona virüs salgınının durmasını bekleyecek. Eğer bir 3 aylık erteleme daha olmazsa belediye işçilerinin sözleşmelerinin Ağustos ayında, diğer işçiler için ise daha önce açıklanan 31 Ekim 2020 tarihinde TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR OLACAK?
2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Maaşlara göre ödenen bu ödemelerde yapılan kesintilerin olmaması noktasında taşeron işçilerin talepleri bulunuyor. Bu talep kabul edilirse tediye ikramiyesi ödemeleri brüt maaş üzerinden doğrudan ödenecek.
Diğer bir talep ise eğitim yardımı kapsamında. Taşeron işçilere Eylül ayında yapılan eğitim tutarlarının oranlarının yükseltilmesi talep ediliyor.
Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.
2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.