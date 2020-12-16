KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN SÜREÇ

Sendikadan konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi."