11 BİN KİŞİ ALINACAK

2021'de alınacak bekçi sayısı ile ilgili haber Süleyman Soylu'dan geldi. İçişleri Bakanı Soylu, bekçi alımlarında 11 bin 500 kişi sayısını verdi. Bakanın bu açıklamasının ardından İstanbul'da 400 kişi alındı. Böylece 2021'e 11 bin 100 bekçi alımı kaldı.

Bakan Soylu'nun konuya dair açıklaması şöyle; "Toplam şu andaki kadro sayımız 30 bin. Biz şuan bunun 28 bin 500 'ünü falan doldurduk. 1000-1500 civarında bir kadromuz var elimizde. Ama sayın Cumhurbaşkanımız , hükümetimiz böyle bir kadro açarlarsa belki bir 5-10 bin daha , yani 40 bin rakamını belki tamamlarsak tamamlamış oluruz gibi."