Hem devlet hem millet kazandı

Yap-işlet-devret modeliyle kamunun cebinden para çıkmadan birçok yatırım özel sektöre yaptırılırken, yatırımlarla hem devlet hem de millet kazanıyor. İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Temmuz-Ekim ortalamasına ait otoyol ve köprü geçiş sayıları garanti sayılarının üzerinde gerçekleşti. Köprü için günlük verilen 40 bin araç geçiş sayısı aşılırken, bayramlarda sayı garanti edilenin 2 katına çıkıyor. Normal zamanlarda günlük 70 bin araç geçiş sayısının yakalandığı Avrasya Tüneli'nde garanti edilen sayının üzerine ulaşılıyor.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK