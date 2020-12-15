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    • Ekonomi
    • 15.12.2020 Gazete
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    Hem devlet hem millet kazandı

    Yap-işlet-devret modeliyle kamunun cebinden para çıkmadan birçok yatırım yaptırılırken, yatırımlarla hem devlet hem de millet kazanıyor.

    Hem devlet hem millet kazandı
    Yap-işlet-devret modeliyle kamunun cebinden para çıkmadan birçok yatırım yaptırılırken, yatırımlarla hem devlet hem de millet kazanıyor. Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Temmuz-Ekim ortalamasına ait otoyol ve köprü geçiş sayıları garanti sayılarının üzerinde gerçekleşti. Köprü için günlük verilen 40 bin araç geçiş sayısı aşılırken, bayramlarda sayı garanti edilenin 2 katına çıkıyor. Normal zamanlarda günlük 70 bin araç geçiş sayısının yakalandığı Avrasya Tüneli'nde garanti edilen sayının üzerine ulaşılıyor.

    BARIŞ ŞİMŞEK
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    Haberler Ekonomi Hem devlet hem millet kazandı