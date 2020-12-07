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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 Gazete
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    e garanti geldi

    Pandemi kampanyalarına damgasını vurdu. Yüzde 50’ye varan imkanına; ücretsiz iptal, koşulsuz iade, ödeme erteleme, ‘ücretin 4’te 1’i şimdi, kalanı tatil zamanı’ gibi kolaylıklar eklendi. Kampanyalarda ilk dönem bugün sona eriyor

    İndirimli tatile garanti geldi

    2021 yazı için kampanyalarına pandemi ayarı yapıldı. Yüzde 50'ye varan imkanına; ücretsiz iptal, koşulsuz iade, 3-4 ay ödeme erteleme, 'ücretin 4'te 1'i şimdi, kalanı tatile 3 gün kala' gibi kolaylıklar eklendi. Böylece aylar sonrasında öngörülemeyen durumlara karşı tatil için ödenen ücreti garantiye alarak erken rezervasyondan yararlanmak mümkün oldu. Kampanyalarda ilk dönem bugün sona erecek.

    Yeni indirim oranıyla ikinci döneme geçilecek. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, üyelerinin erken rezervasyon kampanyalarını Kasım itibariyle yüzde 50'ye varan indirimlerle başlattığını vurgulayarak, yurt içi paketlerinin 3 ay öteleme, 15 aya varan sıfır faizli taksit gibi seçeneklerle ciddi ödeme kolaylığı sağladığını söyledi.

    Erken rezervasyon sürecinde alınan tur paketlerine iptal iade garantisinin de sunulduğunu ifade eden , şu bilgileri verdi: "Yurt içi turlarda tatilin başlamasına 72 saat kala, turlarda ise 21 gün kalaya kadar iptal hakkı tanınıyor. Yurt dışı turlar için sadece paket ücretinin yüzde 10'unu ödeyerek rezervasyon yapıp, gerisinin turun başlayacağı gün ödenebileceği seçenekler var.

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