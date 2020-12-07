İndirimli tatile garanti geldi

2021 yazı için erken rezervasyon kampanyalarına pandemi ayarı yapıldı. Yüzde 50'ye varan indirimli tatil imkanına; ücretsiz iptal, koşulsuz iade, 3-4 ay ödeme erteleme, 'ücretin 4'te 1'i şimdi, kalanı tatile 3 gün kala' gibi kolaylıklar eklendi. Böylece aylar sonrasında öngörülemeyen durumlara karşı tatil için ödenen ücreti garantiye alarak erken rezervasyondan yararlanmak mümkün oldu. Kampanyalarda ilk dönem bugün sona erecek.

Yeni indirim oranıyla ikinci döneme geçilecek. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, üyelerinin erken rezervasyon kampanyalarını Kasım itibariyle yüzde 50'ye varan indirimlerle başlattığını vurgulayarak, yurt içi paketlerinin 3 ay öteleme, 15 aya varan sıfır faizli taksit gibi seçeneklerle ciddi ödeme kolaylığı sağladığını söyledi.

Erken rezervasyon sürecinde alınan tur paketlerine iptal iade garantisinin de sunulduğunu ifade eden Bağlıkaya, şu bilgileri verdi: "Yurt içi turlarda tatilin başlamasına 72 saat kala, yurt dışı turlarda ise 21 gün kalaya kadar iptal hakkı tanınıyor. Yurt dışı turlar için sadece paket ücretinin yüzde 10'unu ödeyerek rezervasyon yapıp, gerisinin turun başlayacağı gün ödenebileceği seçenekler var.