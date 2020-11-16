Opel'den 0,89 faiz oranları ile 50 bin TL kredi teklifi! Corsa Insıgnia Astra fiyatları

Opel'den sıfır araç satın alacaklara özel 0 faiz oranları ile 100 bin TL'ye kadar kredi teklifi! Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Opel yeni araç modellerini 0 faiz oranı ile 100 bin TL'ye kadar 0,89 faiz oranları ile 50 bin TL'ye kadar araç kredisi imkanı sunuyor. İşte 2020 Corsa, Astra HB, Astra Sedan, Crossland X, Grandland X, Insıgnia ve Combo güncel fiyat listesi…

Opel sıfır faiz oranları ile 100 bin TL'ye kadar kredi teklifi sunuyor. Yeni Opel modellerini satın almak isteyenler için oluşturulan kampanya kapsamında kredi imkanı yeni Insıgnia ve Grandlan X modelleri sıfır faiz oranları ile 100 bin TL'ye kadar sunulurken, yeni Corsa, Crossland X, Astra HB, Combo ve Combo Cargo modelleri için 0,89 faiz oranları ile 50 bin TL'ye kadar sunuyor. İşte 2020 Corsa, Astra HB, Astra Sedan, Crossland X, Grandland X, Insıgnia ve Combo yeni fiyat listesi…