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    • Ekonomi
    • 15.11.2020 Gazete
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    Cayma bedeli yakmasın

    E-Devlet üzerinden getirilen abonelik iptali kolaylığının yanında risklerinin de olduğunu belirten Genel Başkanı başvuruda iptal nedeninin önemli olduğunu belirterek, "Tüketiciler, e-Devlet üzerinden abonelik iptali yaparken, iptal nedenini sağlam temellere dayandırması gerekiyor. Örnek olarak; tüketicinin 1 yıl taahhütlü aboneliği varken hiç bir gerekçe göstermeden 6 ay sonra abonelik iptali sağlarsa, sonra ki günlerde cayma bedeli olarak tüketicilere yüklü faturalar yansıtılabilir." dedi.

    Cayma bedeli yakmasın
    E-Devlet üzerinden getirilen abonelik iptali kolaylığının yanında risklerinin de olduğunu belirten Genel Başkanı Nihat Altay başvuruda iptal nedeninin önemli olduğunu belirterek, "Tüketiciler, e-Devlet üzerinden abonelik iptali yaparken, iptal nedenini sağlam temellere dayandırması gerekiyor. Örnek olarak; tüketicinin 1 yıl taahhütlü aboneliği varken hiç bir gerekçe göstermeden 6 ay sonra abonelik iptali sağlarsa, sonra ki günlerde cayma bedeli olarak tüketicilere yüklü faturalar yansıtılabilir." dedi.
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