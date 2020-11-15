Cayma bedeli yakmasın

E-Devlet üzerinden getirilen abonelik iptali kolaylığının yanında risklerinin de olduğunu belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay başvuruda iptal nedeninin önemli olduğunu belirterek, "Tüketiciler, e-Devlet üzerinden abonelik iptali yaparken, iptal nedenini sağlam temellere dayandırması gerekiyor. Örnek olarak; tüketicinin 1 yıl taahhütlü aboneliği varken hiç bir gerekçe göstermeden 6 ay sonra abonelik iptali sağlarsa, sonra ki günlerde cayma bedeli olarak tüketicilere yüklü faturalar yansıtılabilir." dedi.