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    • Ekonomi
    • 14.11.2020 Gazete
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    Üretim artışında birincisiyiz

    Sanayi üretim endeksi, Covid- 19 sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yükselişini sürdürerek, Eylül'de aylık bazda yüzde 1.7, yıllık bazda yüzde 8.1 artış gösterdi. Yıllık bazda, ara malı üretiminde yüzde 10.9, sermaye malında yüzde 10.4, dayanıklı 16.2, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.4, de yüzde 2.5 artış oldu.

    Üretim artışında Avrupa birincisiyiz
    Sanayi üretim endeksi, Covid- 19 sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yükselişini sürdürerek, Eylül'de aylık bazda yüzde 1.7, yıllık bazda yüzde 8.1 artış gösterdi. Yıllık bazda, ara malı üretiminde yüzde 10.9, sermaye malında yüzde 10.4, dayanıklı tüketim malında yüzde 16.2, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.4, de yüzde 2.5 artış oldu. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, i verilerine ilişkin, "Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, 'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.
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