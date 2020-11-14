Üretim artışında Avrupa birincisiyiz

Sanayi üretim endeksi, Covid- 19 sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yükselişini sürdürerek, Eylül'de aylık bazda yüzde 1.7, yıllık bazda yüzde 8.1 artış gösterdi. Yıllık bazda, ara malı üretiminde yüzde 10.9, sermaye malında yüzde 10.4, dayanıklı tüketim malında yüzde 16.2, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.4, enerjide yüzde 2.5 artış oldu. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin, "Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.