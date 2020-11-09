Hangi borçlara vergi affı gelecek? Vergi yapılandırma nasıl olacak? Vergi yapılandırma şartları…

Vergi yapılandırma nasıl olacak? Vergi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara kolaylık sağlanacak. 500 milyar liralık borcu yeniden yapılandıran torba yasa teklifi Meclis'te son aşamada. Vergi, SGK primleri, cezaları kapsayan bu yapılandırma sayesinde borçlar daha rahat bir şekilde ödenecek. Peki, hangi borçlara vergi affı gelecek? Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları gibi borçlar kapsam içerisinde yer alacak.

TORBA YASADA NELER VAR?

Meclis, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisine devam edecek.

Genel Kurul, 10 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanarak, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki müzakerelerini sürdürecek. Geçen haftaki görüşmelerde teklifin ilk 20 maddesi kabul edilmişti.