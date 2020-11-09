Hangi borçlara vergi affı gelecek? Vergi yapılandırma nasıl olacak? Vergi yapılandırma şartları…

Vergi yapılandırma nasıl olacak? Vergi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara kolaylık sağlanacak. 500 milyar liralık borcu yeniden yapılandıran torba yasa teklifi Meclis'te son aşamada. Vergi, SGK primleri, cezaları kapsayan bu yapılandırma sayesinde borçlar daha rahat bir şekilde ödenecek. Peki, hangi borçlara vergi affı gelecek? Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları gibi borçlar kapsam içerisinde yer alacak.
TORBA YASADA NELER VAR?
Meclis, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisine devam edecek.
Genel Kurul, 10 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanarak, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki müzakerelerini sürdürecek. Geçen haftaki görüşmelerde teklifin ilk 20 maddesi kabul edilmişti.
Teklifle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.
Çiftçilerin Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek.
İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
Cumhurbaşkanı, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle, işverene sağlanan prim teşviki ve ilave istihdam sağlayan işverene gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.
Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.
Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatmaya yetkili olacak.
Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının belirlenen tutarı aşmaması gerekecek.
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023'e ertelenecek.
Belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, mevcut koşullar aranmadan yazılı yapılabilecek.
VERGİ YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifindeki maddeyle, vergi borçları yapılandırılarak borçların 18 taksitle ödenmesine imkan sağlanıyor. Borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için de indirim olanağı tanınıyor.
Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor.
Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da getirilecek bu vergi yapılandırması kapsamında yer alacak.
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların, kanunun çıktığı tarih itibarıyla sene sonuna dek müracaat etmesi gerekiyor.
Vatandaşlara maksimum 18 taksit yapılabilecek ve taksitler de iki ayda bir ödenecek.
İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması halinde, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleşecek.
Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da bu kapsamda yapılandırılabilecek. Bunlara ek olarak il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.
TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.