Gram altın fiyatları bugün sert bir düşüş yaşadı. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 534,9 liradan tamamladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,58 azalışla 492,50 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı alış satış fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|538,50
|538,70
|492,30
|492,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.549,00
|3.570,00
|3.244,00
|3.265,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|491,00
|495,00
|449,00
|453,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.468,00
|3.488,00
|3.170,00
|3.190,00
|Yarım Ziynet
|1.734,00
|1.744,00
|1.585,00
|1.595,00
|Çeyrek Ziynet
|867,00
|872,00
|793,00
|798,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,58 azalışla 492,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.265,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 8,58 düşüşle 492,50 liradan işlem gördü.
ALTIN SERT DÜŞTÜ, BRENT 43 DOLARI AŞTI
ABD başkanlık seçimlerini, Covid-19 pandemisiyle mücadele için, hiç gecikmeden bir "görev gücü" oluşturacağını söyleyen Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükseldi.
Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla, güvenli limanlardan artan çıkışların etkisiyle altın fiyatları ise yeniden 1,900 doların altına geriledi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bir Salman'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, pandemi döneminde düşen talebi dengelemek için uygulamakta olduğu üretim kısıntısının hafif yükseltilebileceğine ilişkin açıklaması da petrolün yükselişini destekledi.
Prens Abdülaziz, düzeltmenin şu anda üç aylık olan analist beklentilerinin ötesinde olabileceğini de sözlerine ekledi.
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch de, petrol talebinin yeni kısıtlamalar döneminde Nisan-Mayıs dönemine göre daha yüksek olmasını bekliyor. Yeni kısıtlamaların küresel petrol piyasalarında toparlanmayı sınırlamasının beklendiği uyarısı yapıldığı Fitch raporunda, bununla birlikte talebin Nisan-Mayıs dönemine oranla daha güçlü olmasının beklendiği belirtildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 8.66 artışla 43.03 dolar,
- Batı Teksas yüzde 9.59 artışla 40.91 dolar,
- altın yüzde 3.79 düşüşle 1,878.28 dolar,
- gümüş yüzde 4.88 düşüşle 24.33 dolar,
- bakır yüzde 1.19 artışla 6,947.00 dolar,
- platin yüzde 3.13 düşüşle 867.85 dolar,
- paladyum yüzde 0.94 düşüşle 2,470.36 dolar düzeyindeydi.