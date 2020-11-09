5 BİN TL 'DEN AZ GELİRİ OLMA ŞARTI

Temel İhtiyaç Kredisinde bakılan tek şey gelir oldu. Vatandaşların ikamet ettikleri eve 5 bin liradan az maaş giriyorsa o evden bir kişiye temel ihtiyaç kredisi ödemesi yapılabileceği açıklandı. 36 ay vade ile verilen temel ihtiyaç kredisine milyonlarca kişi başvuru yaptı.

EN BÜYÜK AVANTAJ 6 AY GERİ ÖDEME OLMAMASI

Temel İhtiyaç kredisinde vatandaşlara sunulan en büyük iki avantajdan biri 6 ay geri ödeme yapılmamasıydı. Koronavirüs nedeniyle işini kaybeden, ücretsiz izne çıkanlar ve iş bulamayan vatandaşlar, 6 ay boyunca geri ödeme yapmayacaktı.