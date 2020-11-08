Milyonlarca vatandaş bankalarda işlemlerini hallettiği için çalışma saatleri ile yakından ilgileniyor. Corona virüs nedeniyle Mart ayından 1 Haziran normalleşmeye kadar banka şubelerinde farklı saatler uygulanmıştı. Şimdi ise yeniden vakaların yükselişe geçmesiyle birlikte bazı bankaların çalışma saatleri değişti.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
İş Bankası, İstanbul'da gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."
2020 yılının mart ayında da Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini minimize etmek için bir dizi tedbir paketini yürürlüğe koymuştu.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN ESNEK MESAİ AÇIKLAMASI
Buna göre; İstanbul'da 60 yaş üstü, hamileler, kronik rahatsızlığı bulananlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışabilecek. Sanayide çalışanlar mesaiye 07.00'de başlayacak.
Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışan olduğunu belirten Vali Yerlikaya bu gruba yönelik düzenlemeyi de şöyle açıklamıştı:
"Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat. 07.00'de, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır."
2020 BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkyie'deki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bankaların çalışma saatleri oldu. Ancak sonrasında, normalleşme süreci ile birçok kurumun çalışma saatleri normale döndü. Bu doğrultuda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı.
HALKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
DENİZBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00 - 17.00
GARANTİ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
TEB ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
AKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
(Bankaların çalışma saatleri dönemlik olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle en doğru bilgi için bankaların resmi web sitelerini takip etmeniz tavsiye edilir)