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    • 15.11.2020 11:03
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    8 Kasım güncel konut kredisi oranları listesi! Ev almak isteyen milyonlar dikkat!

    Konut kredisi oranları en uygun kredi hesaplama nasıl olur? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını ekonomik anlamda zorlukları da beraberinde getiriyor.

    takvim.com.tr
    Bankaların Kasım 2020 güncel konut kredisi faiz oranları listesi!

    Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

    Tüketici kredisi: 1.38

    Taşıt kredisi: 1.42

    Konut kredisi: 1.35

    HALKBANK FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.41

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 0.99

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt kredisi 1.65

    Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.30

    Ev kredisi: 1.25

    AKBANK FAİZ ORANLARI:

    Direkt kredi: 1.80

    İhtiyaç kredisi: 1.76

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 1.30

    GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.29

    Konut kredisi: 1.33

    Taşıt kredisi: 1.47

    TEB FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.24

    Taşıt kredisi: 1.30

    Konut kredisi: 1.34

    QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.19

    Standart konut kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.61
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    Haberler Ekonomi 8 Kasım güncel konut kredisi faiz oranları listesi! Ev almak isteyen milyonlar dikkat!