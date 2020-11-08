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    • Ekonomi
    • 08.11.2020 Gazete
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    Merkeze yeni başkan

    ile () Başkanı görevinden alınarak, yerine ve Bütçe Başkanı atandı. Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı. Ağbal’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve , getirildi. de atandı.

    MERKEZE yeni Başkan

    ile () Başkanı görevinden alınarak, yerine ve Bütçe Başkanı atandı. Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve , getirildi. de atandı.

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    Haberler Ekonomi Merkeze yeni başkan Naci Ağbal