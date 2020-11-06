2 yeni model birden

Dynabook Europe GmbH, Portege ürün ailesinin iki yeni modelini duyurdu. Gücünü 11. nesil Intel Core işlemcilerden alan 906 g ağırlığındaki Portege X30L-J ve Portege X40- J, FHD InCell ekran ve Privacy filtresi dahil olmak üzere farklı ekran seçenekleri sunuyor. Gücünü 28W işlemcilerden alan 13.3 inç X30L-J, küçük boyutlarıyla dikkat çekiyor. 14 inç X40- J, yeni mobil çalışma dünyası için özel olarak tasarlandı. 15 saate (X30L-J) ve 14 saate (X40-J) kadar pil ömrüne sahip olan cihazlar, 30 dakikada yüzde 40 şarj sağlıyor. Modeller, ay içerisinde satışa sunulacak.