Yatırımcılar dikkat: Borsada kazanç dönemi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 6,57 azalışla 1.112,37 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.095,72, en yüksek 1.183,61 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 5,98 azalışla 1.170,73 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,21 düşüşle 1.729,44 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 8,29 azalışla 1.000,04 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,17 kayıpla 1.704,73 puana geriledi.
Borsada yaşananları değerlendiren uzmanlar, "Küresel piyasalardaki satıcılı seyir bizde de yaşandı. Bu dönemde kar satışları kendini gösterirken zarar kesmek isteyenlerin de satışa geçtiğini gördük. Borsada panikle hareket etmeden sakin kalmak önemli. Böyle geri çekilmelerde hisse bazında seçici olarak alım fırsatları da değerlendirilebilir" dediler.