Yatırımcılar dikkat: Borsada kazanç dönemi





Borsada yaşananları değerlendiren uzmanlar, "Küresel piyasalardaki satıcılı seyir bizde de yaşandı. Bu dönemde kar satışları kendini gösterirken zarar kesmek isteyenlerin de satışa geçtiğini gördük. Borsada panikle hareket etmeden sakin kalmak önemli. Böyle geri çekilmelerde hisse bazında seçici olarak alım fırsatları da değerlendirilebilir" dediler.