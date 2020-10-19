Halka hizmet bütçesi

ÖZEL SEKTÖRE 46.6 MİLYAR:

İşveren prim destekleri için 27.7 milyar, tarımsal kredi faiz destekleri için 5.5 milyar, Hazine destekli kefaletler için 5.5 milyar, ihracat destekleri için 4.1 milyar, esnafın finansmana erişimi için 3.8 milyar lira olmak üzere 46.6 milyarlık teşvik sağlanacak.