Evde de hazırlanabilir… Kilosu 35 liradan satılıyor! Turistler yemeye doyamıyor!

Fatma Yılmaz (57) da meşakkatli bir sürecin ardından ürettikleri köftürün geçim kaynakları olduğunu vurgulayarak, "Bu tamamen organik bir ürün. Çeşitli işlemlerden geçirerek doğal bir gıda ortaya çıkarıyoruz. Herkes çocuklarına gönül rahatlığıyla yedirebilir." dedi.

Mustafa Yılmaz (11) da babaannesi, annesi ve babası başta olmak üzere tüm ailenin uğraş verdiği köftürün üretilmesinde kendine verilen görevleri yapmaya çalıştığını, aynı zamanda da yıl boyunca beğenerek tükettiğini söyledi.