Pandemi nedeni ile uzaktan eğitim sürecine geçtiğimiz bu dönemde, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için uzaktan eğitim desteği devam etmektedir. Acun Ilıcalı'nın başlattığı "Haydi Şimdi" kampanyası ile bedava laptop ve tablet kampanyaları ile imkanı olmayan öğrencilerin tablet sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bedava tablet ve laptop dağıtımı, Başvurusu şartları, kimler alabilir ve nasıl alınır? Öte yandan Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyasında dağıtma kısmını Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Peki MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu açıldı mı? Bedava tablet bilgisayar kimler alabilir?
Devletten Ücretsiz 500 Bin Tablet Bilgisayar Müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ihtiyacı olan 500 bin öğrenciye ilk etapta 500 bin ücretsiz tablet dağıtılacağı açıklandı. MEB tarafından öğrencilere dağıtılacak olan ücretsiz tablet dağıtımlarının önümüzdeki hafta başlatılacağı belirtildi.
Bedava Bilgisayar Kampanyası
Yurt genelinde uzaktan eğitim seferberliği devam etmektedir. BAYKAR' dan Esenler Belediyesine, Kayseri Büyükşehir Belediyesine, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı laptop, tablet ve bilgisayar yardımlarından yararlanabilirsiniz.
Bedava Tablet ve Laptop Dağıtım Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?
Uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu yetersiz olan ve dersleri takip etmekte zorlanan öğrenciler için yapılan yardımlar MEB' e bağışlanmaktadır. Konu ile ilgili Bakan Ziya Selçuk'tan gelen açıklama ise;
Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.
Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.
Açıklamasında bulundu.
Bu kampanyalardan yararlanmak için Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasına başvuru yapabilirsiniz.
Esenler Belediyesi Tabletsiz Çocuklar kalmasın Projesi
Esenler Belediyesinin ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı kampanya şartları şunlardır;
İlkokul. ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
Sosyla Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak.
Dağıtım öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacak.
Esenler' de ikametgah ediyor olmak.
Esenler' de bir okulda okuyor olmak.
Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecek.
Tabletin fazla olması durumunda bir önceki yılın başarı durumu dikkate alınacak.
Bu şartlar altında Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden veya 444 00 73 çağrı merkezi aranarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Kadıköy'de Uzaktan Eğitim Gören Öğrencilere Bilgisayar Desteği
Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Bu destek kapsamında belediyeye bağışlanan sıfır veya ikinci el bilgisayarlar Belediye tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere ulaştırılıyor. 444 55 22 numarasını arayarak veya Belediyeye direkt olarak başvurabilir, Halkla İlişkiler Saha Birimini arayarak başvuru yapabilirsiniz.
BAYKAR Tablet Yardımı Nasıl Alınır?
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama da fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefi ile yola çıktıklarını duyurdu. Kampanya kapsamında hediye edilecek bilgisayar ve tabletler Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak.
Tuzla Askıda Tablet Kampanyası
Uzaktan eğitimden mahrum kalan öğrencilere el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar buradan bilgilerini doldurarak, askıya tablet bırakabilirsiniz. Bırakmak istediğiniz tablet sayısını ve türünü buradan girerek destek olabilirsiniz. Başvuru formları, Belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumuna göre değerlendirilerek sonrasında görevliler tarafından öğrenciler tespit edilerek kapılarına asılacaktır.
3 Bin TL Dizüstü Bilgisayar
Eğitim desteği kapsamında yapılan bu bilgisayar desteklerinin 3 bin TL. değerinde olduğu açıklandı. Türk Kızılay Mobil Çağrı Merkezinden 168′ i arayarak bağış yapılmaktadır. Toplanan laptoplar dağıtma aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Ilıcalı ise topladığı tüm parayı MEB' e aktaracaktır. MEB başvuru yapan tüm öğrencilere laptop yardımlarını ulaştıracaktır.
Kayseri' de 10 Bin Tablet Desteği Yapılıyor!
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 1 bin tablet desteği verecektir. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışma yürütüldüğü görüldü. Konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye başkanları yaptığı görüşmeler sonrasında şu açıklamada bulundu;
Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaşacaktır.
İfadelerini kullandı. Başvuru için Belediyelere giderebilir veya web sitesinden bilgi alarak başvuru yapabilirsiniz.
MSB İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Tablet Dağıtacak
MSB tarafından yapılan açıklamalarda "Öğrencilerimize destek için bizde varız!" diyerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı ile Bakanlığa bağlı MKEK kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 olmak üzere toplamda 3 bin adet tablet ile gençlere destek vereceğini açıkladı.
TABLET NEDİR?
Tablet pcler hem tablet hemde bilgisayar (laptop) özelliklerini bir araya toplayan yeni nesil cihazlardır.
Tablet, dokunmatik bir arayüze sahip kablosuz, kolay taşınabilir bir kişisel dijital asistandır (PDA). Bilgisayarların sahip olduğu özelliklerin kısıtlı bir kısmına sahiptir. Tabletler genellikle bir dizüstü bilgisayardan daha küçük fakat bir akıllı telefondan daha büyüktür.
PDA (Psersonal Digital Assistant): Türkçede "kişisel dijital asistan" olarak kullanılan kavram, son zamanlarda akıllı telefonları ve tabletleri tanımlamak için kullanılıyor.
Tablet PC, kişisel bir dijital asistan (PDA) ile dizüstü bilgisayar arasında bir melez olan taşınabilir bir bilgisayardır. Dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir ayrıca portatif veya sabit bir klavyeye sahiptir. Tablet pcler bir çok yerde "2 in 1" ya da "2 si bir arada bilgisayar" terimleriyle de anılıyorlar.
Tablet Pcler normal tabletlerden daha üstün özelliklere sahiptir. Yerleşik Web tarama yeteneklerine, çoklu bağlantı seçeneklerine, kapasitif dokunmatik ekranlara sahiptir bununla birlikte multimedya yani dahili ses ve görüntü çıkışlarına (HD dahil) sahiptir. Tablet PC'lerde, kullanıcıların ekranları dikey veya yatay modda görüntülemelerine olanak veren ivmeölçer denilen ayarlama seçenekleri de bulunur.
Günümüz teknoloji dünyasında BYOD (Bring Your Own Device yani kendi cihazını kullan/getir) sistemi ile çalışan iş yerlerinde, kullanıcılar artık kendi bilgisayarlarını getirmekte, durum böyle olunca insanlar taşıması ve diğer özellikleri sayesinde tablet pclere yöneldi. Popülaritesi de böylece arttı.