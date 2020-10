"HER ŞEYİ YURT DIŞINDAN ALAN BİR TÜRKİYE'DEN, HER ŞEYİNİ KENDİ ÜRETEN BİR TÜRKİYE'YE DOĞRU GİDİYORUZ"

Savunma sanayii üretimindeki gücün yavaş yavaş bütün sektörlere yayılmaya başladığını vurgulayan Bulut, "Her şeyi yurt dışından alan bir Türkiye'den, her şeyini kendi üreten bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz ki bu da her üretim demek yeni bir istihdam demek" dedi.