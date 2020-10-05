"TÜRKİYE DÜNYADA EN AZ KAMU BORCU OLAN İLK 5 ÜLKEDEN BİRİDİR"

Çok büyük bir yalanın var olduğunu ve bu büyük yalanın Türkiye'nin bazı TV kanallarında da tekrarlandığının altını çizen Bulut, "Türkiye'nin kamu borcu çokmuş. Türkiye, dünyada en az kamu borcu olan 5 ülkeden biridir.

Türkiye'nin kamu borcu kamu borçlanma ihtiyacı masaya yatırıldığı zaman, neredeyse bütün AB ülkelerinden daha iyi durumda. Eskiden Türkiye'ye kritikler dayatırlardı. Borç stokları, kamu stokları, kamu borçları ve rasyolar. Bugün bakıyosunuz Avrupalıların AB üyesi olmak adına zorladıkları rasyoları AB ülkelerinin tamamı yerine getiremiyor. Fakat Türkiye'nin rasyosu yüzde 30-35 arasında gidiyor" açıklamasını yaptı.