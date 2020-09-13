Milyonlarca çalışan vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilikte yeni dönem e-devlet üzerinden anında emekli olacaksınız...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Emeklilere büyük kolaylık geldi. Bunu birçok kişi bilmiyor. Ayrıca corona virüs sürecinde de emekli olmak mümkün. Üç ay boyunca işçi çıkarmak yasak ama emeklilik için istifa mümkün. Peki işlemler nasıl yapılacak işte emekli olacaklara getirilen büyük kolaylığın detayları... Çalışma hayatına adım atan ve emekli olacağı zamanı merak eden vatandaşlar için e-devlet gerekli hizmeti sunuyor. Emekli olacağı zamanı öğrenmek isteyen vatandaşlar hangi işlemleri yapmalı? Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? İşte, e-devlet üzerinden emeklilik durumu sorgulama ve emeklilik yaşı sorgulama
Ertelemeye gerek yok
Corona virüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 3 ay boyunca iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi mümkün değil. Ancak emekli olmak için istifa eden çalışanların işten çıkış işlemleri yapılabiliyor. Dolayısıyla emeklilik için prim gün sayısını doldurmuş kişiler bu süreçte emeklilik işlemlerini başlatabilirler. Diğer yandan bu kişilerin emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödenerek çalıştırılmaya devam edilmesi halinde işten çıkış ve giriş işlemi yapılması gerekiyor.
Prim günü dolan ve bu nedenle emekli aylığı bağlanması için işten çıkışı yapılan kişinin yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi olarak işe alınması kısa çalışmaya gidilmiş işyerleri için bu kişinin yerine getirdiği hizmetin kısa çalışma kapsamındaki bir işçi tarafından yerine getirilemiyor olması halinde sorun oluşturmaz. Ancak aksi taktirde işveren açısından bu durum risk oluşturabilir.
İşlemler e-Devlet'te
SSK'lıların emeklilik başvuruları işten çıkışları sonrası SGK'ya yapılıyor. Çalışanların pek çoğu bu işlem için Sosyal Güvenlik Kurumu'na şahsen başvuru yapmak gerektiğini düşünüyor. Halbuki bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden SGK'nın verdiği hizmetler listesinde "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" linkinden bu başvuru yapılabiliyor. Bu sayede kişiler SGK'ya gitmeden de emekli aylığı bağlatma başvurusunda bulunabiliyorlar.
Dolayısıyla işverenine emekli olmak için ayrılmak istediğini ileten ve işten çıkışı yapılan bir kişi e-Devlet üzerinden aylık başvurusunu yapıp, aylığını da bankadan alabilir. Hem kendisini, hem SGK personelini riske atmadan bu yöntemle yapılacak işlemler, e-Devlet'ten en çok hizmeti sağlayan kurum olan SGK'nın da emeklerinin karşılığını bulmasını sağlayacaktır.Kısa çalışmada emeklilik primi Corona virüs salgını nedeniyle işyerlerinin bir bölümünde kısa çalışmaya gidildi.
Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde eğer faaliyet tamamen durmuşsa kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar için emeklilik primi yatmıyor.Genel sağlık sigortası primi İŞKUR tarafından yatırıldığı için sağlık hizmetlerine erişim konusunda sorun yok. Ancak emeklilik için prim günü eksik olan kişiler için bu süreçte emeklilik priminin ödenmemesi önemli bir sorun. Emeklilik primi ödenmeyince yaşını tamamlamış ancak prim günü eksiği olan kişiler için emeklilik tarihi gecikiyor.Aynı şekilde pandemi ücretsiz iznine gönderilen çalışanlar için de işveren emeklilik primi yatırmıyor. Bu nedenle ücretsiz izne çıkartılan kişilerin de emeklilik tarihleri bu nedenle gecikiyor.
Borçlanma hakkı sağlanabilir Kısa çalışmaya gidilen ancak faaliyetin tamamen durmadığı işyerlerinde çalışan kişiler çalıştıkları gün kadar emeklilik primine hak kazanıyorlar. Örneğin haftanın 6 günü çalışılan işyerinde kısa çalışmaya gidilmiş ve haftanın 3 günü çalışılmaya başlanmışsa bu işçi için işveren 15 gün prim ödüyor.
Dolayısıyla aylık 30 prim günü yerine 15 prim günü emeklilik için yatırılıyor. Bu şekilde prim günü hiç yatmayan kişiler olduğu gibi yalnızca çalıştıkları süreye orantılı olarak yatırılan kişiler de var. İşte bu kişiler için borçlanma hakkının kapsamı genişletilirse emekliliğin gecikmemesi sağlanabilir.Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde faaliyetin tamamen durmamış olması halinde kısa çalışma ödeneği alınan günler için borçlanma imkanı şu anki mevzuat uyarınca yok.
SGK'nın bu konuda yapacağı düzenleme ile kısa çalışmaya gidildiği için emeklilik primi yatmayan işçilerin, eğer isterlerse bugünlere ilişkin primleri kendileri yatırarak emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurabileceği borçlanma hakkı tanınabilir.Bu sayede yaşı gelmiş primi yetmeyen kişiler için emekliliğin daha da gecikmemesi sağlanacaktır. Bunun için yapılacak bir düzenleme ile isteyen kişilere bu hak sağlanmalı.
E-DEVLETTEN EMEKLİLİK YAŞI NASIL SORGULANIR?
Emeklilik yaşını merak eden vatandaşlar için e-devlet portalı, emeklilik yaşı hesaplama robotu ile bu işlemi gerçekleştirebiliyor. 'Ne zaman emekli olurum?' uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, gerekli bilgileri sisteme girdikten sonra emeklilik yaşını ve durumunu sorgulayabilmektedir. Bunun yanında SGK hizmet dökümü de e-devlet üzerinden alınabilir.
E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Vatandaşlık hizmetleri hususunda geniş bir yelpazeye sahip olan e-devlet hizmet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/ her vatandaş için büyük kolaylıkların adresi oluyor. E-devlet SGK emekli yaşı, maaşı durumları sorgulamanın yanında daha birçok kamu birimi hizmetini de yerine getiriyor. Bunun yanında sorgulama işlemleriyle beraber kamusal ödeme işlemleri de bu portal üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
E-devlet kapısına girmek için, kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. E-devlet portalına erişim sağlamak isteyen vatandaşlar, PTT üzerinden kişisel şifrelerini alarak ve daha sonrasında kimlik bilgileri ile teyit ederek bu hizmetlerden kolaylıkla faydalanabilir.
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA
SGK emekli maaşını sorgulamak isteyen vatandaşlar yine bu işlemi de e-devlet üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Ödenen primler ve emeklilik durumuna bağlı olarak, emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağını öğrenmek isteyenler SGK tarafından açılan ilgili sayfadan bu işlemi de kolaylıkla yerine getirebilirler.
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
26.09.1974 doğum tarihim SSK giriş 01.1996, Bağ-Kur 12 yıl 1ay 10 gün, sigorta toplamım 1434 gün, askerlik 1994-1996 arası yapıldı. Ne zaman emekli olurum? Sezai K
Prim ödemelerinizin son 1260 günü (3,5 yıl) SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK girişim var. Toplam 4781 gün prim ödemesi var. Ne zaman emekli olurum? S.DURMUŞ
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızın tamamlanması için 1044 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir.
Bu da yaklaşık üç yıla tekabül eder.
Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak.
Bu durumda prim günü tamamlasanız bile emekli olacağınız tarih 27.06.2034 tarihi olacaktır.
23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK günüm var. 18 askerlik borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? S.C.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış. 2019 yılında 25 yıl şartınız, 2028 yılında da 54 yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır.İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum?
Recep AVCI
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
Ali Bey, ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Ne zaman emekli olurum? R.K.
1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız giriş emekliliğinize faydası olmaz. Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değildir.
Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca kadınlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce kapsamında tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır.
Staj yapan kadınlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa doğum borçlanması hakları bulunmaktadır. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.