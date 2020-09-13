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    • 20.09.2020 15:21
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    girişi olanlar 3600 ve 4500 günle için yeni gelişme

    Bağkur primi az plan çalışan nasıl emekli olur? Erken emekli olma şartları nedir? 2020 nasıl erken emekli olurum? Herkes emekli olmak istiyor. te giriş tarihi oldukça önem arz etmektedir. Erken emekli olabilmek için en önemli kriter 1999 tarihinden önce sigorta girişi olarak belirlendi.

    takvim.com.tr
    Milyonlar dikkat ödeme alacaksınız! 3600 ve 4500 günle...

    Uzun yıllar SGK'ya prim ödemesi yapan vatandaşların en büyük amacı yaşlandıklarına emekli olmak. Bu kapsamda kurumun mevzuatında yer alan şartları sağlamaları gereken vatandaşlara bazı özel durumlara göre erken emeklilik sağlanıyor. Fakat sadece 1999 öncesinde sigorta girişli olmak yetmiyor. Peki, bu tarihten önce sigortası başlayanların emekli olmaları için hangi koşullar gerekiyor?

    1999 ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICINA SAHİP OLMANIN OLUMLU YÖNLERİ NELER?

    1999 tarihinden önce sigortalı olanlar emekliliğin kapısını aralıyorlar. Yeni belirlenen duruma göre, 1999 yılından önce sigortalı olanlar bazı avantajlara sahip oluyorlar. Bu kişiler:

    Erken emekli olma fırsatı elde ederler.

    Aralıksız çalışan bir kişinin 3600 prim gününü tamamlamış olduğu kabul edilir.

    Bu tarihten sonra sigortalı olan kişilere göre daha yüksek maaş alırlar.

    ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN DİĞER ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?

    Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları:

    3600 günlük prim ödemesi tamamen yapılmış olmalı.

    15 yıllık çalışma süresi dolmuş olmalı.

    Çalışanlar 4A, 4B, 4C sigorta gruplarından herhangi birinin kapsamında olmalılar.

    Herhangi bir prim borcu bulunmamalı.

    Erken emekli olmak için bu şartların yanında bir de yaş koşulunu sağlamak gerekiyor. Bu durum erkek ve kadınlar için farklı oluyor. Ayrıca 3600 prim gününün tamamlandığı tarih de emekli olma yaşını etkiliyor. Belirtilen tarihten sonra sigortalı olan kişilerinse başka koşullara uygun olup olmadığına bakılmaksızın başvuruları kabul edilmiyor.
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