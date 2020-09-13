Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi. Üçüncü yılını dolduran bayram ikramiyeleri, zamlı ödenen ikinci promosyon gibi... Emekli aylıklarında iyileştirmelere de imza atıldı.
En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin liraya, bu yıl da bin 500 liraya yükseltildi. Emekliler, taban aylıkta önümüzdeki dönemde yeni bir artış daha yapılması beklentisi taşıyor. Tutar da telaffuz ediliyor.
HALEN 2.324 TL
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ- Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, halen net 2 bin 324 lira olan asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak. Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.
650 BİN KİŞİNİN GELİRİ ARTTI
Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi, bu yılın Nisan ayından itibaren bin 500 liraya yükseltildi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında yapılan bu düzenleme ile 650 bin emeklinin gelirinde artış yaşandı.