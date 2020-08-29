Rekorlarla geçen 532 gün

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, genel müdürlük koltuğundaki 532. gününü geride bıraktı. Görevinde yaklaşık 1.5 yıl geçiren Murat Erkan, bu süre boyunca Turkcell'de birçok başarıya imza attı. Şirketin bu süreçte yeni müşteri sayısı hızla artarken techfin, dijital iş çözümleri ve dijital servislerde büyüme rekorları kırıldı. 532 günlük süreçte şirket, yeni faturalı müşteri sayısını 2.5 milyona çıkardı. Murat Erkan, "Bugün Türkiye'de 532 denince akla gelen tek bir şey var, o da Turkcell. Bugün de benim genel müdürlükteki 532. günüm. Ülkemize ve müşterilerimize değer katacak hizmetler sunmak amacıyla ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyorum" dedi.