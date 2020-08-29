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    • Ekonomi
    • 29.08.2020 Gazete
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    Rekorlarla geçen 532 gün

    Genel Müdürü , genel müdürlük koltuğundaki 532. gününü geride bıraktı. Görevinde yaklaşık 1.5 yıl geçiren Murat Erkan, bu süre boyunca Turkcell'de birçok başarıya imza attı.

    Rekorlarla geçen 532 gün
    Turkcell Genel Müdürü , genel müdürlük koltuğundaki 532. gününü geride bıraktı. Görevinde yaklaşık 1.5 yıl geçiren Murat Erkan, bu süre boyunca 'de birçok başarıya imza attı. Şirketin bu süreçte yeni müşteri sayısı hızla artarken techfin, dijital iş çözümleri ve dijital servislerde büyüme rekorları kırıldı. 532 günlük süreçte şirket, yeni faturalı müşteri sayısını 2.5 milyona çıkardı. Murat Erkan, "Bugün 'de 532 denince akla gelen tek bir şey var, o da Turkcell. Bugün de benim genel müdürlükteki 532. günüm. Ülkemize ve müşterilerimize değer katacak hizmetler sunmak amacıyla ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyorum" dedi.
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