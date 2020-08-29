Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Eximbank’tan büyük destek

    Türk Eximbank, ihracatçılara yönelik 30'u aşkın ürününe bir yenisini daha ekleyerek katılım finans sistemi prensipleriyle çalışan "Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredi" hizmetini devreye aldı.

    Eximbank’tan büyük destek
    Türk Eximbank, ihracatçılara yönelik 30'u aşkın ürününe bir yenisini daha ekleyerek katılım finans sistemi prensipleriyle çalışan "Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredi" hizmetini devreye aldı. Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, yeni ürün sayesinde, katılım finans sistemiyle çalışmak isteyen ihracatçıların Türk Eximbank'tan kullanabileceği belirtildi. Uzun vadeli kaynak kimya, ilaç, tıbbi teçhizat, makine, elektrikli cihazlar, otomotiv, elektronik gibi sektörlerde kullanılacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Eximbank’tan büyük destek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri