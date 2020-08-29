Eximbank’tan büyük destek

Türk Eximbank, ihracatçılara yönelik 30'u aşkın ürününe bir yenisini daha ekleyerek katılım finans sistemi prensipleriyle çalışan "Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredi" hizmetini devreye aldı. Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, yeni ürün sayesinde, katılım finans sistemiyle çalışmak isteyen ihracatçıların Türk Eximbank'tan yatırım kredisi kullanabileceği belirtildi. Uzun vadeli kaynak kimya, ilaç, tıbbi teçhizat, makine, elektrikli cihazlar, otomotiv, elektronik gibi sektörlerde kullanılacak.