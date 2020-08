Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mikro hareketlilik araçları ulaşımın kurallarının yeniden yazılmasına vesile oluyor. Ulusal ve uluslararası katılımcılar ile gerçekleştireceğimiz ortak akıl toplantıları ile ulaşımın yeni yol haritası için çalışacağız" dedi.



Gençler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından son dönemde yoğun ilgi olduğu gerçeğinden hareketle elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi araçların yaygınlaşacağı öngörülüyor. Bu nedenle söz konusu alanda standart bir hizmet kalitesine ulaşılarak, güvenli ve sürdürülebilir biçimde alanın büyümesi önem kazanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı can güvenliği, verimlilik, çevreye duyarlılık ve kullanıcı konforu açısından bu hizmeti alanlar ve hizmet sağlayıcıları için yol haritasının ana hatlarını belirleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, büyük şehirlerin en önemli sorunlarından biri olan trafik yoğunluğuna etki edecek ve kısa mesafeler arasına hareket özgürlüğü kazandıracak olan elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterler ile ilgili bugün bir toplantı düzenleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatı ile online olarak gerçekleştirilecek 'Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı' ulusal ve uluslararası başlıkları ile birçok paydaşı bir araya getirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek bugünkü toplantıda, başta gençler arasında olmak üzere şehirlerde tercih edilmeye başlayan ve kısa süre içinde motorlu taşıtlara alternatif bir ulaşım türü haline gelen elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik araçlarının kullanımı masaya yatırılacak.





DÜZENLEME MULTİ-DİSİPLİNER BAKIŞ AÇISIYLA YAPILACAK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektrikli bisiklet, scooter ve türevleri gibi çağdaş mikro hareketlilik sistemlerinin şehirlerde ulaşımın çehresini değiştirdiğine ve yaşam kalitesini de artıran bir unsur haline geldiğine işaret ederek, söz konusu alanda yapılacak yeniliklerin özünde mikro hareketlilik sistemlerinin yaygınlaşması, kullanıcı kazanımlarının da sürdürülebilir hale getirilmesinin olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı ile alandaki tüm paydaşların bir araya getirilerek yapılacakların multi-disipliner bir bakış açısıyla oluşturulmasının amaçlandığını bildirdi.



"Trafikte sıkışıklığı, hava kirliliğini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için kullanımı her geçen gün artan scooterlere icracı bakanlık olarak biz de bir altyapı hazırlıyoruz"



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi tüm ulaşım modlarında insan odaklı, akıllı ve modern ulaşım yöntemlerini hayata geçirerek sağlıklı bir ulaşım sistemi ile donatmak için çalıştıklarını belirterek, "Çağımızda ulaşımda yaşanan değişim ve dijital altyapıdaki hızlı dönüşüm yenilikleri de beraberinde getiriyor. Özellikle şehir içi kısa mesafelerde insanların kolay ulaşım aracı olarak tercih ettikleri scooterler de ulaşımın bir parçası haline geldi. Trafikte sıkışıklığı, hava kirliliğini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için kullanımı her geçen gün artan scooterlere icracı bakanlık olarak biz de bir altyapı hazırlıyoruz. Mikro Hareketlilik Odak Noktası Toplantılarımız ile tüm paydaşları bir araya getirerek, bu konuda temel taşları oluşturacak önemli görüşmeler yapacağız. Mikro hareketlilik araçları ulaşımın kurallarının yeniden yazılmasına vesile oluyor. Ulusal ve uluslararası katılımcılar ile gerçekleştireceğimiz ortak akıl toplantıları ile ulaşımın yeni yol haritası için çalışacağız" şeklinde konuştu.



Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantıları'nda Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, İTÜ, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve TÜSİAD'ın yanı sıra ulusal katılımcı olarak Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., Hergele Electric Scooters, Martı Tech, Palm Tech, ETKU, HOP! Scooters, Bizero, DUCKT, Yapıdrom, Kumru Scooter, Eşarj - Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş., uluslararası katılımcı olarak ise; Bicycle Mayor of Amsterdam, Lime, Circ, Technische Universitat Berlin, Arizona State University, Lund University, Bird, Spin Scooter, Lyft, Skip Ride, Clicktrans, Nacto, Voi Technology, ETSC, Wind Mobilty, Felyx Scooter, Tier, University of Waterloo ve Helbiz yer alacak.