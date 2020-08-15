NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

■ 06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın günüm var. Serkan YILDIZ

İşe girişinize göre 7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.

■ 1975 doğumluyum. 1991 lise yıllarımdan stajyerlik eğitiminden girişim var. 1999-2001 yılları arasında 18 ay askerliğimi yaptım. Daha sonra 2002 Ekiminden bugüne kadar 4452 günüm var. Erkan KÜÇÜK

Sayın Okurum, stajyerlikten yapılan işe başlangıç emeklilikte sayılmıyor.

Bu nedenle şu anki mevzuatlar çerçevesinde sizin emekliliğiniz 2002 yılındaki girişinize göre hesaplanacaktır.

2002 yılındaki işe girişinize göre 25 yıl, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi (yaştan) emekliliğe, yine 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün sayısı tamamlayıp 2035 yılını beklemeniz gerekmektedir.

■ İşe giriş tarihim 1.5.1999, doğum 1980, ne zaman emekli olabilirim? C.DEVELİ

İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.

Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.

■ 01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. N. ONUR

25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7,5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.

■ 01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 yılı 10. Ay. 1990 3. ayda askere gittim, 1991 8. ayda terhis oldum. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? S. KARAMAN

İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.

En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.