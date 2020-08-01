22 ayar bilezik, tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları, bayramın ilk gününde merakla sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 712,00 lira, Cumhuriyet altını 2.915,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 439,20 liradan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik, tam yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte1 Ağustos anlık altın fiyatları... Altının spot piyasadaki ons fiyatı yılın başından bu zamana kadar yüzde 27 yükselirken bugün 1,980.57 dolara çıkarak en yüksek seviyesini gördü. Goldman Sachs, "Altını özellikle hükümetlerin madeni karşılığı olmayan para birimlerinin değerini düşürdüğü ve reel faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyeye çektiği bir ortamda son çare olarak görüyoruz" dedi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
1 Ağustos 14-22 ayar bilezik, tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları
Goldman Sachs altın tahminini açıkladı
ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, ABD reel faiz oranlarındaki gerileme beklentileriyle ve güvenli liman altına yönelimi artıracak ortamın oluşmasıyla 12 aylık altın fiyatları tahminini 2 bin 300 dolara yükseltti.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yılın başından bu zamana kadar yüzde 27 yükselirken bugün 1,980.57 dolara çıkarak en yüksek seviyesini gördü. Goldman Sachs, "Altını özellikle hükümetlerin madeni karşılığı olmayan para birimlerinin değerini düşürdüğü ve reel faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyeye çektiği bir ortamda son çare olarak görüyoruz" dedi.
Yatırım bankası aynı zamanda doların rezerv para birimi olarak ömrüne dair endişelerin de baş göstermeye başladığını belirtti.
BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI
Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün sonlanan haftada Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 4,82, dolar/TL yüzde 1,93, avro/TL yüzde 3,09 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı arifesi nedeniyle 3,5 gün işlem gerçekleştirilen hafta içinde en yüksek 1.203,42, en düşük ise 1.120,96 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,46'lık azalışla 1.126,90 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,82 artarak 439,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,82 yükselişle 2.915,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 679,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 712,00 liraya yükseldi .
Bu hafta avro yüzde 3,09 değer kazanarak 8,2030 liraya, ABD doları da yüzde 1,93 artışla 6,9810 liraya çıktı.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile kıymetli madenler fonları oldu.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL YATAY
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutma kararıyla, dolar üzerindeki baskıların sürmesinin de etkisiyle, 1,981 dolarlık yeni zirveden sonra gerilediği 1,950 dolardan yukarıya dönen altın fiyatları yeniden 1,960 dolar sınırını aştı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), beklendiği gibi faizleri "yüzde 0.00-0.25" aralığında sabit tuttu ve para politikasında değişiklik yapılmaması kararlaştırdı.
FOMC açıklamasında, "Ekonominin gidişatı önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacaktır" denildi. Açıklamaya göre, politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tutma kararı oy birliğiyle alındı. Politika faizi koronavirüsün salgın haline geldiği 15 Mart'tan bu yana bu aralıkta bulunuyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.11 düşüşle 44.06 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.24 düşüşle 41.22 dolar,
- altın yüzde 0.53 düşüşle 1,960.58 dolar,
- gümüş yüzde 1.91 düşüşle 23.83 dolar,
- bakır yüzde 0.11 artışla 6,476.00 dolar,
- platin yüzde 1.21 düşüşle 926.84 dolar,
- paladyum yüzde 1.16 düşüşle 2,150.37 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 440 liraya, çeyrek altın 735 liraya, Cumhuriyet altını da 2,924 liraya yükseldi.
Kuyumcuya koşan vatandaşlar fiyatları görünce şoke oldu
Farklı alanlara yatırım yapmak isterken altındaki fiyat artışı sonrası altına yatırım yapmak isteyenler kuyumculara gelerek nakitlerini altına dönüştürdü. Kimi vatandaşlar onlarca altın alırken bazı vatandaşlar ise artan fiyatlar karşısında kuyumcu vitrinlerine bakmakla yetindi.
Fiyatlardaki artış nedeniyle müşterilerinin olumsuz etkilenmesine çözüm üretmek isteyen kuyumcular ise yarım gram altının ardından şimdi de 0,25 gram altınlar ile tezgahlarını süslemeye başladı.
"BİZ ESNAF OLARAK ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLİYORUZ"
30 yaşındaki kuyumcu Mehmet Mamik, "Yarım saat önce 425 lira seviyesindeyken 24 ayar has altın, şu anda 428 lira civarında. Biz esnaf olarak altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Bence bu yükseliş de pandemi bitene kadar, ilaç bulunana kadar sürecektir diye düşünüyorum." dedi.
EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI
Altın fiyatlarının yükseldiğini duyarak kuyumcuya koşan bazı vatandaşlar, evde yaptıkları hesabın çarşıdaki fiyatlara uymadığını görünce şok yaşadı. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, "Az önce telefon ettim. Koştum geldim, fiyatları yine çıkmış yukarıya, yetişemedim. Telefonla aradığım zaman 20 tane altın alabiliyordum. Şimdi 15 tane alabiliyorum" şeklinde konuştu.