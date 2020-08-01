Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda Kurban Bayramı sonrasında önemli gelişmeler yaşanabilir. Altındaki yükseliş bu haftada devam ederken vatandaş ve yatırımcı 'altını hangi fiyat aralığında bozmalıyım?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Katıldığı televizyon programında gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.
Uzman isimden gram ve çeyrek altın uyarısı!
Katıldığı televizyon programında gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.
"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"
Bu iki kanaldaki sürecin dışardan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
Goldman Sachs altın tahminini açıkladı
ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, ABD reel faiz oranlarındaki gerileme beklentileriyle ve güvenli liman altına yönelimi artıracak ortamın oluşmasıyla 12 aylık altın fiyatları tahminini 2 bin 300 dolara yükseltti.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yılın başından bu zamana kadar yüzde 27 yükselirken bugün 1,980.57 dolara çıkarak en yüksek seviyesini gördü. Goldman Sachs, "Altını özellikle hükümetlerin madeni karşılığı olmayan para birimlerinin değerini düşürdüğü ve reel faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyeye çektiği bir ortamda son çare olarak görüyoruz" dedi.
Yatırım bankası aynı zamanda doların rezerv para birimi olarak ömrüne dair endişelerin de baş göstermeye başladığını belirtti.
BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI
Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün sonlanan haftada Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 4,82, dolar/TL yüzde 1,93, avro/TL yüzde 3,09 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı arifesi nedeniyle 3,5 gün işlem gerçekleştirilen hafta içinde en yüksek 1.203,42, en düşük ise 1.120,96 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,46'lık azalışla 1.126,90 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,82 artarak 439,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,82 yükselişle 2.915,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 679,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 712,00 liraya yükseldi .
Bu hafta avro yüzde 3,09 değer kazanarak 8,2030 liraya, ABD doları da yüzde 1,93 artışla 6,9810 liraya çıktı.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile kıymetli madenler fonları oldu.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL YATAY
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutma kararıyla, dolar üzerindeki baskıların sürmesinin de etkisiyle, 1,981 dolarlık yeni zirveden sonra gerilediği 1,950 dolardan yukarıya dönen altın fiyatları yeniden 1,960 dolar sınırını aştı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), beklendiği gibi faizleri "yüzde 0.00-0.25" aralığında sabit tuttu ve para politikasında değişiklik yapılmaması kararlaştırdı.
FOMC açıklamasında, "Ekonominin gidişatı önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacaktır" denildi. Açıklamaya göre, politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tutma kararı oy birliğiyle alındı. Politika faizi koronavirüsün salgın haline geldiği 15 Mart'tan bu yana bu aralıkta bulunuyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.11 düşüşle 44.06 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.24 düşüşle 41.22 dolar,
- altın yüzde 0.53 düşüşle 1,960.58 dolar,
- gümüş yüzde 1.91 düşüşle 23.83 dolar,
- bakır yüzde 0.11 artışla 6,476.00 dolar,
- platin yüzde 1.21 düşüşle 926.84 dolar,
- paladyum yüzde 1.16 düşüşle 2,150.37 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 440 liraya, çeyrek altın 735 liraya, Cumhuriyet altını da 2,924 liraya yükseldi.