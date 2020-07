Tatilcilerden Covid-19 önlemlerine tam puan

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında konaklama tesisleri için hazırladığı 'Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip otellerde kalan yerli ve yabancı turistler, yeni oluşturulan kurallardan memnun olduğunu söyledi. İsveç'ten tatile gelen Meltem Yanar (32), İsveç'te Türkiye'dekinin 4'te biri kadar önlem olmadığını anlatarak, "AB, Türkiye'ye kurban olsun" derken, mali müşavir İbrahim Eyüp Kaya (36), "Sahilde ve havuzlarda kullanacağımız her yer sosyal mesafeye göre ayrılmış durumda. Açıkçası çok memnunum. Herkes gönül rahatlığıyla tatilini yapabilir" dedi.



Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve konaklama sektörü temsilcileri tarafından kuralları belirlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması başlatıldı. Sertifikaya sahip olan otellerde geçen yıllara göre birçok uygulama yeniden oluşturuldu. Tatilcilerin bavulları otel girişinde ultraviyole ışınlarla dezenfekte edilirken, girişte herkesin ateşi ölçülerek kayıt altına alınıyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi resepsiyon önünde yığılmaların önlenmesi için otele giriş yapan yerli ve yabancı turistler lobide oturtularak, her aileden 1 kişi kayıt yaptırmak amacıyla resepsiyona yönlendiriliyor. Rezervasyon yaptıran tatilcilerin odaları otele girişlerinden bir gün önceden ultraviyole ışınlarla dezenfekte edilip havalandırılıyor. Otellerin hemen her yerinde dezenfektan ürünleri bulunurken, resepsiyon, bar, restoran gibi toplu olarak bulunulan her yerde sosyal mesafe uyarıları yer alıyor. Havuz ve sahilden faydalanmak isteyen tatilciler için çocuklu aileler ve çiftler ayrı ayrı bölümlerde yüzüp, güneşleniyor. Diğer taraftan yerli ve yabancı turistlerin en çok yığıldığı bölümlerden olan restoranda tatilcilere yemekleri otel personeli tarafından veriliyor.



'HERKES ESKİ GÜNLERİ ARIYOR'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelin genel müdürü Ahmet Mevlütoğlu, Covid-19 nedeniyle hem tatilcilerde hem de çalışanlarda bir konsantrasyon eksiği ve tedirginlik gözlemlediklerini belirterek, "Herkes eski günleri arıyor. Bizim otelimizde misafirlerin çoğunluğu devamlı misafirdir. Açıkçası her karşılaşmamızda 'eski ortamı özlüyoruz' diyorlar. Umarım bu sorun kısa sürede hallolur, insanlarımız yine maskesiz bir şekilde gülümseyerek tatillerini geçirir" dedi.