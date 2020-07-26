Tatilcilerden Covid-19 önlemlerine tam puan





'BUNLARI GÖRDÜĞÜMÜZDE DE ÇOK SEVİNDİK'

İsveç'te uçağa bindikleri havalimanında sosyal mesafe uyarısı dışında hiçbir önlem olmadığını söyleyen Yanar, "İsveç'in kendi havaalanında kesinlikle herhangi bir önlem yoktu. Sadece sosyal mesafe uyarıları vardı. 'Kendinizi koruyun' diye. Onun dışında maskeydi filan hiçbir şekilde önlemler yoktu. Ama uçağa binmemizle birlikte maske zorunluluğu başladı. Uçakta sosyal mesafe kurallarına riayet edildi. Personelin tamamı maskeli ve eldivenliydi. Havaalanına indiğimizde de polis kontrolünde olsun diğer yerlerde olsun görevliler bizi sürekli uyardı. Dezenfektanlar dahil olmak üzere çok fazla önlem vardı. Bunları gördüğümüzde de çok sevindik" diye konuştu.



'PERSONEL NE İSTİYORSAK BİZE VERİYOR'

Tatil yaptıkları otelin çok sakin olduğundan da bahseden Meltem Yanar, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hoşumuza gidiyor. Covid-19'la beraber artık hayatımız değişti. Otel de buna uymuş durumda. Otelin bütün personelinde maske var. Her yerde 'sosyal mesafenizi koruyun' diye işaretler var. Her bir yönümüzde dezenfektanlar var. Dezenfektanlar elimiz değmeden otomatik sıkılıyor. Bu nedenle çok memnunuz. Yemekleri kendimiz almıyoruz; otel personeli ne istiyorsak bize veriyor. O anlamda da hoşuma gitti. Eskiden ziyan oluyordu, şimdi onlar verdiği için yeteri kadar veriyorlar."



'SIKINTILI HİÇBİR DURUM YOK'

İstanbul'dan tatile gelen mali müşavir İbrahim Eyüp Kaya da insanlar üzerindeki Covid-19 korkusunun yersiz olduğunu ve kurallara uyulduğu durumlarda herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi. Geçen yıl da aynı otele tatile geldiğini anlatan Kaya, "Covid-19 bütün dünyayı sardığı için biraz korkumuz oldu. Şu an itibariyle otelde 4'üncü günüm, Covid-19 önlemlerini otelde çok da iyi olduğunu görüyorum. Personellerin hepsinde maske var. Açık büfe dediğimiz sistem şu anda bence daha iyi. Hiç kimsenin yemeklerle teması yok. Tamamen personel tarafından veriliyor. Akşam yemeklerinde restorana girerken yine ateşimiz ölçülüyor. Sahilde ve havuzlarda kullanacağımız her yer sosyal mesafeye göre ayrılmış durumda. Açıkçası çok memnunum. Sıkıntılı hiçbir durum yok. Biz bir şekilde Covid-19'a alışmak zorundayız. Bu sene evimizde kaldık 2 ay, biz sıkıldık çocuklarımız sıkıldı evde. Bence gönül rahatlığıyla herkes tatilini yapsın. Çok fazla korkmasınlar, Buralarda alınan önlemler gayet iyi" dedi.