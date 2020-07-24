Turizmcilerden Güvenli Turizm Sertifikası seferberliği





YERLİ TURİSTLER ACİL REZERVASYON YAPTIRSIN

Şahin Bodrum'a gelen yerli turistlerin hızlı bir şekilde rezervasyon yaptırmalarını isteyerek "Bodrum'da çoğunlukla iç pazara yönelik olduğu için herkes şu anda duyarlı bir şekilde tatillerini yapıyor. Şu anda Avrupa kapılarını açmaya başladı. İngiltere ve Ukranya uçuşlara başladı, Almanya yakın bir zamanda başlayacak. Bu bölgeye yabancı turiste gelmeye başlayacak. O yüzden yerli misafirlerimizi biran önce rezervasyonlarını yapmaları konusunda uyarıyorum. Ağustos ayında yoğunluk yaşanacak" dedi.



Mio Bianco otel genel Müdürü Nihat Terzi güvenilir turizm sertifikalarını aldıklarını ifade ederek "Sertifikamızı 15 gün önce aldık. Biz otelimizi 15 Haziran'da açtık. Sağlık Bakanlığının ve Kültür Turizm Bakanlığının belirlediği firmalardan bir tanesini tercih ederek başvurularımızı yaptık. Sertifika önce gönüllülük esasına dayalıydı. Biz o zamanlar başvurumuzu yapmıştık. Sertifika almak için tüm prosedürleri yerine getirdik. Misafirlerimiz güvenli bir şekilde otelde konaklamalarını sağlamak adına elimizden gelen tüm önlemleri aldık. Bunun üzerine gelen ekipler bizim sertifika almamızı teyit ederek güvenilir turizm sertifikasını verdiler. Güvenle ve memnuniyetle bu sertifikamızı misafirlerimize gösteriyoruz. Sertifika kriterlerine gün ve gün uymaktayız ve Kovid-19 dönemi bitene kadar bu hastalık bitene kadarda kriterler ne gerekiyorsa tüm personelimiz olarak Karaderililer şirketler gurubu olarak çalışan tüm personellerimiz bu kriterlere uyuyor, uymak içinde elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Misafirlerimiz güvenli bir şekilde tatillerini yapıyorlar. Hem çok mutlular hem de çok güvendeler. Rezervasyonlarımız her gün artarak gidiyor. Şu anda yüzde 80 doluluğa ulaştık. Kurban Bayramında daha da fazla bir misafirin geleceğini düşünüyorum. Ağustos ayındaki istatistiklerde bunu gösteriyor. Eylül sonuna kadarda otelimizi açık tutmayı planlıyoruz" dedi.



Ambrosia oteli Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Kılıç ise güvenli turizm için sertifikanın şart olduğunu söyleyerek "Bizde tüm Türküye ve bütün dünya gibi bizimde işletmemiz pandemi döneminde kapalıydı. Sonrada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın genelgesinde sonra Kovid-19 sertifikası olan güvenli turizm sertifikası için müracaatımızı yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı firmalarca yapılan denetimler sonucunda sertifikamızı aldık. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, Kovid-19 salgınına karşı tamamıyla uygun hale getirdik otelimizi. Bakanlık onaylı firma denetimleri yaptı. 2 hafta içerisinde Kültür ve Turizm Bakanımızın onayı ile sertifikamızı aldık. Sertifikamızı aldıktan sonrada otelimizi hizmete açtık. Şu anda misafirlerimizi kabul etmeye başladık. Allah'a şükür şu anda çok iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder" dedi.