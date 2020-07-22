Pandemi nedeni ile staj imkanı bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda staj imkanı sunulacak. Program, www.yetenekkapisi.org adresinden duyuruldu:
KİMLER BAŞVURACAK?: Örgün eğitim veren lisans programları ile 4 yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri olan tüm öğrenciler başvuracak.
NASIL SEÇİLECEK?: Staj programına başvuran adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından anlık performansı ölçen sınav yöntemi yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendirilecek.
NEREDE YAPILACAK?: Kamu kurum ve kuruşları ile özel sektördeki gönüllü kuruluşlar, adayları bu havuzdan seçecek.