



Pandemi nedeni ile staj imkanı bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda staj imkanı sunulacak. Program, www.yetenekkapisi.org adresinden duyuruldu:



KİMLER BAŞVURACAK?: Örgün eğitim veren lisans programları ile 4 yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri olan tüm öğrenciler başvuracak.