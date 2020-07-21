Yenilenebilir enerji güvenli liman projelerine destek

İklim değişikliği ve çevresel faktörler yenilenebilir enerji yatırımlarına ilginin artmasına destek oluyor. Enerji yatırımlarının ciddi maliyetleri olduğuna dikkat çeken VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, bu yöndeki yatırımların sigorta ile yarınlara güvenceli bir şekilde ulaşabileceğine işaret etti. Stahl, "Hem ekonomik büyüme hem çevresel faktörler hem de teknolojik gelişmelerin ışığında büyük önem kazanan yenilenebilir enerji projelerinde, sigorta kapsamının doğru şekilde gerçekleşmesi, risk analizlerinin doğru yapılması ve doğru sigorta teminatlarının sağlanması sürdürülebilirlik ve yatırımların devamı açısından oldukça önemli" dedi.