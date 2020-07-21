Güvenli liman özelliği görüldü

Pandemi döneminde BES'in durumunu değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bu süreçte avantajlı ve kazançlı olmasının yanı sıra sağlam ve güvenilir yönlerini de gözler önüne sererek, güvenli bir liman olduğunu ispatladı" dedi. BES'in avantajları ve güçlü altyapısı ile ilgili bilgi veren Sincek, şöyle konuştu: "Sistem, katılımcıyı her türlü korumak üzerine tasarlanmış durumda. Öncelikle BES, çok sıkı denetleniyor. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri buna ilaveten bağımsız dış denetimden geçiyor. Katılımcıların hesapları ise Takasbank'ta güvence altında tutuluyor. Herhangi bir BES şirketinde olumsuz bir durum olursa, katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir şirkete aktarabiliyor."