Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Güvenli liman özelliği görüldü

    Pandemi döneminde 'in durumunu değerlendiren Genel Müdürü , " Sistemi (BES) bu süreçte avantajlı ve kazançlı olmasının yanı sıra sağlam ve güvenilir yönlerini de gözler önüne sererek, güvenli bir liman olduğunu ispatladı" dedi.

    Güvenli liman özelliği görüldü
    Pandemi döneminde 'in durumunu değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, " Sistemi (BES) bu süreçte avantajlı ve kazançlı olmasının yanı sıra sağlam ve güvenilir yönlerini de gözler önüne sererek, güvenli bir liman olduğunu ispatladı" dedi. BES'in avantajları ve güçlü altyapısı ile ilgili bilgi veren Sincek, şöyle konuştu: "Sistem, katılımcıyı her türlü korumak üzerine tasarlanmış durumda. Öncelikle BES, çok sıkı denetleniyor. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri buna ilaveten bağımsız dış denetimden geçiyor. Katılımcıların hesapları ise Takasbank'ta güvence altında tutuluyor. Herhangi bir BES şirketinde olumsuz bir durum olursa, katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir şirkete aktarabiliyor."
    Haberler Ekonomi Güvenli liman özelliği görüldü
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri