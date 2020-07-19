Annelerimiz çalışsın çalışmasın yasalarla çeşitli şekillerde destekleniyor. Doğum yapan anneye emzirme ödeneğinden, rapor parasına çeşitli paralar veriliyor. Bu ödenekler asgari ücretli bir anne için 10 bin 747 lirayı buluyor.
Bu rakam en düşük rakam. Annenin maaşı yükseldikçe ödenen para da artıyor. Doğum izninde annelere çalışılmayan her gün için iş göremezlik ödeneği veriliyor. Çalışsın ya da çalışmasın tüm annelere ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor.
Her anneye süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 202 lira. Eğer anne çalışmıyorsa bu para babaya ödeniyor.