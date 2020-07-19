



Bu rakam en düşük rakam. Annenin maaşı yükseldikçe ödenen para da artıyor. Doğum izninde annelere çalışılmayan her gün için iş göremezlik ödeneği veriliyor. Çalışsın ya da çalışmasın tüm annelere ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor.