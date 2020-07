Uçaklar ameliyathane gibi steril

Genel Müdürü Mehmet Nane , A Para'da yayınlanan ' Değişim Zamanı ' programında Merve Tepe'nin sorularını yanıtladı. Türkiye 'deki bütün hava meydanlarının açık olduğunu kendilerinin de an itibari ile iç hatlarda 35 noktaya uçuş gerçekleştirdiklerini ifade eden Nane, şunları söyledi: "Bu kapsamda iç hat uçuşlarında beklentilerimize paralel bir gelişme görüyoruz. Ancak dış hat uçuşlarında henüz öngördüğümüz seviyelerde değiliz. Bunda özellikle Avrupa Birliği'nin ( AB ) aldığı kararların büyük etkisi var. Nedir o kararlar diye baktığımızda; bu yıl Avrupa ülkeleri, dışarıya kaynak çıkmaması, turizm in kendi içinde dönmesi gibi düşüncelere sahip. Maalesef bu durum hem orada yaşayan insanların daha özgür tatil yapmasına hem de bir seyahat kısıtlaması yaşanmasına neden oluyor." Önümüzdeki süreçte AB tarafında yeni değerlendirmelerin olacağını söyleyen Nane, biri 15 Temmuz'da diğeri de 30 Temmuz'da olmak üzere iki yeni değerlendirme süreci olduğunu, ağustos itibarıyla yolcularla buluşacaklarını söyledi. İngiltere pazarında da hızlı bir açılma söz konusu olabilir. Biz uçuş kısıtlamalarının kalkması ile birlikte çok hızlı bir büyüme sürecinin başlayacağını inanıyoruz. Biliyorsunuz ki Avrupa ülkeleri özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında çok yoğun bir karantina süreci yaşadı. Şimdi yazın gelmesi, güneşin çıkması ile birlikte onlarda tekrar eski hayatlarına, seyahat özgürlüklere dönmek istiyorlar. Bir turizm planı yaptıklarında da karşılığında en cazip ülke Türkiye olarak çıkıyor" diyen Nane, Türkiye'nin hem doğa, hem otellerinin kalitesi hem coğrafi şartlarıyla bunun için en uygun ve en hesaplı ülke olduğunu kaydetti. Nane, "Turizm ülkenin ana değerlerinden bir tanesi ve gerçekten biz bu alanda çok iyiyiz. Turizm sektörü ve havacılık dimdik ayakta" dedi.finansal yapısı hakkında da bilgi veren Nane, şunları kaydetti: "Bildiğiniz üzere üç aylık dönemde hiç uçuş gerçekleşmedi. Yani şirketin kasasına bir girdi olmadı ancak çıkışlar devam etti. Devletin İstikrar Kalkanı projesi bize çok katkı sağladı. Kısa çalışma ödeneği bunlardan en önemlisiydi. Tabi şirketin genel kurulu yapıldı. Biz geçen yıl 200 milyon dolar kâr elde etmiştik. Bu kararı temettü olarak da alabilirdik ama şirketimizin öz sermayesinin güçlendirilmesi yönünde karar aldık. Öte yandan taze kaynak arayışımız da var. Kredi Garanti Fonu'na da başvurduk. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu süreci en hızlı atlatacak ülkenin de Türkiye olduğunu düşünüyoruz."özelinde 2020'nin ikinci yarısını da değerlendiren Nane şu bilgileri verdi: "Ağustos bizim için çok önemli. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar genelde ağustosta 1 aylık tatile girer. Avrupa'dan gelen turist en yoğun bu dönemde olur. Eğer kısıtlamaların kalkması ağustosa yetişirse, iyi bir üçüncü çeyrek geçireceğimizi söyleyebiliriz." Fiyat politikalarını da değerlendiren Nane, herhangi bir fiyat artışı olmadığına vurgu yaptı: "Fiyatlarımız gayet uygun. Zaten bir tavan fiyat uygulaması söz konusu. Özellikle önceden alınan biletler için çok ciddi fırsatlar var. Sınavların bitmesi de süreci hareketlendirdi, yoğun bir trafik gördük. Özellikle 10 saati aşan otobüs yolculukları olan mesafelere tercih daha çok uçaklara kaydı."hijyen konusunda da tedbirlerin daha yüksek olduğunu belirten Nane, şöyle devam etti: "Biz burada soğuk hava zinciri gibi bir sistem kuruyoruz. Yolculuğun başından sonuna kadar sivil havacılık otoritelerinin aldığı kararları birebir uyguluyoruz. Bilindiği üzere artık havalimanlarına sadece uçacak kişiler ve personel alınıyor, yolcu yakınları içeri alınmıyor. Uçacak yolcu maskesini takıp havalimanına giriş yapıyor, daha az insanla temas ediyor. Girişte termal kameralar ateşini ölçüyor, temasız bir şekilde uçağa giriş yapıyor. Uçağa giriş yaptığınızda 'içiniz rahat olsun' diyoruz. Çünkü uçakta özel bir havalandırma sistemi bulunuyor. Burada kullandığımız sistem ameliyathanelerde kullanılan sistemle aynı yani bir uçağın içi bir ameliyathane kadar steril ve güvenlidir. Uçağın içindeki hava her 3 dakikada 1 tamamen yenileniyor. Biz elimizden geldiğince ortak alanları boş bırakmaya çalışıyoruz ama uçakların fiziki yapısı nedeniyle 1.30 metrelik sosyal mesafe sağlamak zaten çok zor. Bu arada eskiden gün sonunda yaptığımız temizliği her uçuş sonrası yapıyoruz, el değen değmeyen her yer temizleniyor."