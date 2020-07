HER BİR ÇOCUK ÖDEMELER AYLIK BAZDA ÖDENECEK

Buna göre, eğitim yardımı ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının yüzde 50'si, 23 yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının yüzde 30'u oranında hesaplanacak ve aylık bazda ödenecek.