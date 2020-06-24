Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e az önce sunuldu zorunlu oluyor ve sakın bunu yapmayın

AK Parti herkesi çok yakından ilgilendiren düzenlemeyi Meclis'e sundu. Yeni düzenleme ile taklit ve tağşiş ile ilgili cezalar 500 bin TL'ye kadar çıkarılıyor. Tarım arazisine izinsiz yapıya büyük ceza yolda. Sigara fabrikalarına kullandıkları tütünün yüzde 30'unu Türkiye'de üretime zorunluluğu getiriliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin detaylarını, Meclis'te gazetecilerle paylaştı. Kanun teklifinin 34 maddeden oluştuğunu belirten Muş, düzenlemenin tarım ve ormancılıkla ilgili olduğunu söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MİLYONLARI İLGİLENDİREN TEKLİFİN DETAYLARI
Teklifle, orman arazilerinde bozuk zeminler ve alanların hem ekonomiye hem doğaya kazandırılması için bu bölgelerde tıbbi aromatik bitki üretiminin önünü açacaklarını kaydeden Muş, "Sahipli arazilerde izin alınmadan ağaç kesimiyle alakalı para cezası uygulaması vardı. Araziler sahipli olsa dahi 5 metreküpe kadar izinsiz bir ağaç kesimi yapılması durumunda 5 metreküpe kadar 500 TL, bundan sonraki her bir metreküp içinse 100 TL para cezası uygulaması getiriyoruz. Amacımız; sahipli arazi de olsa yapılacak olan ağaç kesiminin ilgili kurumlardan izin alınmak suretiyle yapılmasını temin etmektir." diye konuştu.
Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkolün üretimi, tanıtımıyla alakalı denetimin Tarım ve Orman Bakanlığına alınacağını dile getiren Muş, bakanlık izni olmadan makaron, sigara filtresi, sigara kağıdı ile alakalı işletme kuran işletenlere önemli yaptırımlar getireceklerini, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 5 ile 10 bin gün arasında adli para cezası uygulanacağını bildirdi.
Muş, iş yeri belgesinde makaron ve sigara filtresi satışı izni bulunmayanlara, bakanlıktan uygunluk belgesi almadan sigara filtresi üretenlere ve satanlara, internet, televizyon ve telefon üzerinden etil alkol, metanol, makaron, sarmalı kıyılmış tütün ve yaprak sigara satışı yapanlara çeşitli idari yaptırımlar getirileceğini açıklayan Muş, amaçlarının, satış ve pazarlamanın denetiminin sağlanması, illegal satışın önüne geçilmesi olduğunu vurguladı.
Türkiye'de üretim yapan sigara firmalarının, kullandıkları tütünün belli bir kısmının Türkiye'den olduğunu, belli bir kısmının da yurt dışından getirildiğine dikkati çeken Muş, "Burada faaliyet gösteren sigara firmalarına, kullandıkları tütünün yüzde 30'unu Türkiye'de üretim zorunluluğu getiriyoruz. Bu yüzde 30, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 45'e kadar çıkartılabilecektir." dedi.
Hobi bahçesi uyarısı
Hobi bahçeleri olarak bilinen birinci sınıf tarım arazilerine yapılan ve hiçbir izni olmayan yapıların son dönemde artış gösterdiğine işaret eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz; hobi bahçesi adı altında izinsiz, ruhsatsız, plansız, programsız herhangi bir yapı almamalarını rica ediyoruz. Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerine yapılan bu yapıların denetimiyle alakalı cezalar artırılmaktadır. Bin TL'den az olmamak üzere bir ceza ile her metrekare için 10 TL ceza kesilecektir. Eğer bu yapıdaki aykırılıklar vatandaş tarafından giderilirse ve buralar yıkılırsa, tarım toprağı tekrar eski haline getirilirse süreç bu şekilde kapanacaktır. Getirilmemesi halinde iki aylık beklemeden sonra bu cezalar üç kat artırılarak tekrar uygulanacaktır. Bunların yıkımıyla alakalı belediye ve il özel idareleri devreye gireceklerdir. Tarım Bakanlığının da bu anlamda aldığı yetkiler bulunmaktadır. Bunların büyük ova olarak tabir ettiğimiz ve Tarım Bakanlığı tarafından tescil edilmiş alanlarda yapılması halinde cezaların tamamı iki katı olarak uygulanacaktır. Amacımız 83 milyonun geleceği için büyük önem taşıyan tarım arazilerinin korunmasını sağlamaktır."
"İzin alınan amaç dışında bir kullanıma asla müsaade edilmeyecek"
Tarım amaçlı projelere aykırılıkların tespiti halinde de aynı mekanizmanın işleyeceğini dile getiren Muş, izni tarımsal tesis olarak alınarak, fabrikaya kiraya verilen ya da plaza yapılan yerlerin tespiti halinde aynı mekanizmanın işleyeceğini vurguladı.
Tarım arazilerinin dışına çıkarılmasında fayda görülüyorsa çeşitli kurumlardan izin alınabildiğini anımsatan Muş, ancak izin alınan amacın dışında farklı kullanımları gördüklerini anlattı. Muş, "İzin alınan amaç dışında bir kullanıma asla müsaade edilmeyecek. Her amaç değişikliği için tekrar Tarım Bakanlığından ve ilgili kamu idarelerinden izin alınmasını zorunlu hale getiriyoruz." diye konuştu.
"5 ila 10 yıl faaliyetten men edilecek"
Tağşişli ve taklitli ürünlerle ilgili yaptırımları ağırlaştıracaklarını belirten Muş, teklifle, 27 bin 877 lira olan idari para cezasını, 50 bin liradan 500 bin liraya kadar çıkartılabileceğini bildirdi.
Muş, bu fiillerin iki yıl içinde tekrarı halinde kişilerin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 5 ila 10 yıl faaliyetten men edileceklerini vurgulayarak, bu ürünlerin üretiminde yer alan herkesin kusuru oranında cezalandırılacağını söyledi.
Vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak ürünleri üreten, pazarlayanlarla ilgili 3 yıl içinde bunun tekrarlanması halinde 5 yıldan 10 yıla kadar faaliyetten men edileceğini kaydeden Muş, gıda güvenliği hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunanlara 20 bin ile 50 bin lira arasında para cezasının öngörüldüğünü ifade etti.
"Yaptırım, izinsiz olarak ticari faaliyette bulunanlara yönelik"
İstihdam paketine ilişkin çalışmanın ne zaman Meclise sunulacağının sorulması üzerine Muş, "Çeşitli çalışmalarımız sürüyor. Yeni vereceğimiz tekliflerimiz de var. İstihdamla alakalı çalışmalarımız tamamlandığında onu sizlerle paylaşırız. Şu an itibariyle tamamlanmış ve Meclis Başkanlığına sunacak aşamada değiliz." karşılığını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tütün düzenlemesine yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine ise Muş, şu yanıtı verdi:
"Kemal Bey'in verdiği bilgide bir eksiklik var. Kendisi şunu söylüyor; 'Vatandaş gidip tütün aldı, bunu sardı, bundan dolayı ceza yiyecekler.' Böyle bir şey söz konusu değil. İzinsiz olarak ticari faaliyette bulunanlara yönelik bir yaptırım söz konusu. Bu kanun zaten 3 yıl önce çıkmıştı. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Bir kişi gidip, boş bir makaronu alıp içini tütünle doldurup piyasaya izinsiz olarak satıyorsa bunlarla ilgili bir cezai yaptırım var. Vatandaş, içmek için tüketiyorsa, kendisi kullanım için yapıyorsa bunlarda herhangi bir ceza söz konusu değil."
Türkiye'de faaliyet gösteren 3 büyük sigara fabrikası bulunduğuna işaret eden Muş, "Bunlar çiftçilerimizle sözleşmeli üretime geçeceklerdi. İstedikleri tütünle alakalı çiftçilerimizle sözleşme yapıp bu tütün çiftçiler tarafından üretilecektir. Bu anlamda üreticilerimize ciddi bir alan oluşturmuş olacağız." dedi.
Teklifle, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.
Buna göre, alkollü içkileri, otomatik satış makineleriyle satan, oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenler ile basın ve yayın yoluyla tüketicilere satan ve postayla satışını yapanlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Saat 22.00 ila 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Alkollü içkileri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satan veya sunanlar ile 22.00 ila 06.00 saatleri arasında perakende olarak satanların, bu fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış belgeleri iptal edilecek. Bu kişilere, 2 yıl süreyle söz konusu belgenin yenisi verilemeyecek. Sulama kooperatifleriyle ilgili iş ve işlemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.
Özel ormanlar için ağaçlandırma teşviki
Düzenlemeyle, "özel orman" sayılan sahipli arazilerde, ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırmanın teşvik edilmesi hedeflenerek Orman Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.Buna göre, "orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazilerde tabii olarak yetişen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler" ile "orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde, ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerin" orman sayılmaması öngörülüyor. Teklifle, devlet ormanlarındaki bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilecek. Ancak saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesislerin işletmeye alınmaması halinde izin iptal edilecek. Orman sınırları içerisinde söz konusu faaliyetleri izinsiz yapanlar veya tesis kuranlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Özel orman kapsamındaki yerlerde bulunan ağaçlar izinsiz kesilemeyecek. İzinsiz kesilen ağaçların dikili kabuklu gövde hacminin 5 metreküpe kadar olması halinde 500 lira, bu miktarı aşan her bir metreküpü için ilave 100 lira idari para cezası verilecek. Orman Kanunu'na, Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılacak savunma amaçlı tesislerle bunların müştemilatlarına bedelsiz olarak izin verilmesi de ekleniyor.
Şeker piyasasında mal ve hizmet üretenlere inceleme
Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığına şeker piyasasındaki mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilere yönelik de inceleme, araştırma yetkisi veriliyor. Bakanlık, inceleme, araştırma ve denetim görevi kapsamında, her türlü defter, evrak ve belgeleri inceleyebilecek ve suretlerini alabilecek; yazılı veya sözlü açıklama isteyebilecek; Şeker Kanunu kapsamına giren her türlü mala ilişkin mahallinde inceleme yapabilecek ve tüm teknolojik imkanlardan yararlanabilecek. Bakanlığın inceleme, araştırma ve denetim görevi sırasında; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme ve denetim imkanının sağlanmaması hallerinde şirketlere, cari pazarlama yılı için tahsis edilen A kotası miktarının cari pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanacak.
Kota tahsis edilmemiş olan şirketler ile Kanun kapsamındaki ürünlerin ticaretini yapan veya bunları işleyen gerçek ve tüzel kişilere ise ilgili pazarlama yılında en az kota tahsis edilmiş olan şirketin A kotası miktarının cari pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası verilecek. Bakanlık, idari para cezasını verirken, kusurun ağırlığı, ceza uygulanan gerçek ve tüzel kişilerin sektördeki hakim durumu ve muhtemel zararın ağırlığını dikkate alacak. Teklifle ayrıca Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da değişikliğe gidilerek, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretim ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
Teklifle, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanan yaptırımlar caydırıcı hale getiriliyor. Buna göre, tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine uyulması zorunlu olacak. Bu plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara 1000 Türk lirasından (TL) az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası uygulanarak projeye uygunluk sağlanması için azami iki ay süre verilecek. Büyük ova koruma alanlarındaki bu cezalar iki katı olarak uygulanacak. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda valilikçe faaliyet durdurulacak ve belirlenen bu idari para cezası üç katı olacak.
İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak kaydıyla bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Tarım ve Orman Bakanlığınca genel hükümlere göre tahsil edilecek.Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak üzere bakanlık tarafından yıkılabilecek veya yıktırılabilecek. Yıkım masrafları yüzde 100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde belediye veya il özel idaresinin İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil edilecek.
Verilen iki aylık süre sonunda valiliğin yaptıracağı tespitlerle plan veya projelere uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu ve tarımsal üretime uygun hale getirildiği belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkacak. Teklifle, tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde uygulanan yaptırımlar caydırıcı hale getiriliyor. Buna göre, ilk tespitte 1000 TL'den az olmamak üzere bozulan arazinin her bir metrekaresi için 10 TL idari para cezasının uygulanması ve aykırılığın giderilmesi (yıkılması/gerekli izinlerin alınması) için 2 ay süre verilmesi, bu süre içinde aykırılık giderilmezse ilk aşamada uygulanan idari para cezasının üç katı olarak uygulanması ve 1 ay içinde belediye veya il özel idaresince yıkılması, belediye veya il özel idaresince yıkılmaması durumunda aykırı yapının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıkılarak yapılan masrafın iki katının bakanlık tarafından ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilmesi öngörülüyor.
Teklife göre, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanacak cezalar ve yükümlülükler ile tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmamasına ilişkin cezalar ve yükümlülüklerin düzenlendiği maddelere aykırı hareket edenlere, aykırılığın tarımsal amaçlı yapı olması durumunda öngörülen idari para cezalarının yarısı uygulanacak. Teklifle, kırsal kalkınma destekleri arasına modern sulama sistemleri destekleri de ekleniyor. Teklifle, kayıt dışılığı ve vergi kaybını önlemek amacıyla makaron ve yaprak sigara kağıdı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamına alınıyor.
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na "yanıltıcı yayın" tanımı ekleniyor. Bu tanıma göre her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınlar, yanıltıcı yayın kabul edilecek.
Taklit ve tağşiş
Teklifle, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda yapılan değişiklikle taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin işleme tabi tutulması ve piyasaya arz edilmesi yasaklanıyor. Gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda yanıltıcı yayın da yapılamayacak. Teklifle, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun gıda ve yem ile ilgili yaptırımları düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle toplum sağlığını korumaya yönelik tedbirler alınıyor. Buna göre, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecek. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası verilecek. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecek.
Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulacak. Ürünler, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı gözetiminde imha edilecek veya ettirilecek. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 50 bin Türk lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin Türk lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk lirasını geçmemek kaydıyla gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verilecek. Fiilin iki yıl içinde tekrarlanması durumunda üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 günden 3000 güne kadar adli para cezası verilecek ve gıda veya yem işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilecek. Gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda yanıltıcı yayın yapan kişilere 20 bin Türk lirasından 50 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.
Teklifle, Radyo ve Televizyonları Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun yayın hizmetleri ilkelerine ilave yapılıyor. Buna göre yayın hizmetleri, ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen, gerçeğe aykırı nitelikte olamayacak.
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