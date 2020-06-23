Kiracı esnaf nefes alacak

Binlerce işyerine nefes aldıracak yeni düzenlemeler 1 Temmuz'da yaşama geçiyor. Borçlar Kanunu'ndaki işyeri kiracılarını zor durumda bırakan maddeler bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak. Bu düzenlemeler başta AVM'ler olmak üzere işyerinde kiracıların elini rahatlatacak. İşte yenilikler:
Kiracıları zora sokan bir ayı ödememesi durumunda kalan ayların tamamını peşin ödemesine yönelik madde kaldırılıyor.
Kiracılar işyerini başkasına devredebilecek.
Sözleşme süresinden önce tahliye edenler yerine kiracı bulduğunda erken fesih tazminatı ödemeyecek.
Kiraya veren en fazla üç aylık kira bedeli kadar talep edebilecek.
Güvence bedelinin doğrudan kiraya verene ödenmesine ilişkin uygulama ortadan kalkacak.
HAZAL ATEŞ
Kiracıları zora sokan bir ayı ödememesi durumunda kalan ayların tamamını peşin ödemesine yönelik madde kaldırılıyor.
Kiracılar işyerini başkasına devredebilecek.
Sözleşme süresinden önce tahliye edenler yerine kiracı bulduğunda erken fesih tazminatı ödemeyecek.
Kiraya veren en fazla üç aylık kira bedeli kadar talep edebilecek.
Güvence bedelinin doğrudan kiraya verene ödenmesine ilişkin uygulama ortadan kalkacak.
HAZAL ATEŞ