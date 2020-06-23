Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kiracı esnaf nefes alacak

    Binlerce işyerine nefes aldıracak yeni düzenlemeler 1 Temmuz'da yaşama geçiyor. Borçlar Kanunu'ndaki işyeri kiracılarını zor durumda bırakan maddeler bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak.

    Kiracı esnaf nefes alacak
    Binlerce işyerine nefes aldıracak yeni düzenlemeler 1 Temmuz'da yaşama geçiyor. Borçlar Kanunu'ndaki işyeri kiracılarını zor durumda bırakan maddeler bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak. Bu düzenlemeler başta 'ler olmak üzere işyerinde kiracıların elini rahatlatacak. İşte yenilikler:

    Kiracıları zora sokan bir ayı ödememesi durumunda kalan ayların tamamını peşin ödemesine yönelik madde kaldırılıyor.
    Kiracılar işyerini başkasına devredebilecek.
    Sözleşme süresinden önce tahliye edenler yerine kiracı bulduğunda erken fesih tazminatı ödemeyecek.
    Kiraya veren en fazla üç aylık kira bedeli kadar talep edebilecek.
    Güvence bedelinin doğrudan kiraya verene ödenmesine ilişkin uygulama ortadan kalkacak.


    HAZAL ATEŞ
    Haberler Ekonomi Kiracı esnaf nefes alacak
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri