Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    520 yeni fabrika üretime geçti

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; sadece organize sanayi bölgelerinde ilk 5 ayda 520 yeni fabrikanın üretime geçtiğini söyledi. Haziran'da reel sektördeki canlanmanın hız kazandığına değinen Varank, "Bu ayın ilk 2 haftasında sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ı şimdiden geride bıraktı. Haziran'ın ilk yarısında 'lerdeki elektrik tüketimi Mayıs'a göre yüzde 31 arttı. , tekstil ve mobilya gibi öncü sektörler tekrar diriliyor. Ekonomiye güven artıyor. Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu" dedi.

    520 yeni fabrika üretime geçti
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; sadece organize sanayi bölgelerinde ilk 5 ayda 520 yeni fabrikanın üretime geçtiğini söyledi. Haziran'da reel sektördeki canlanmanın hız kazandığına değinen Varank, "Bu ayın ilk 2 haftasında sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ı şimdiden geride bıraktı. Haziran'ın ilk yarısında 'lerdeki elektrik tüketimi Mayıs'a göre yüzde 31 arttı. , tekstil ve mobilya gibi öncü sektörler tekrar diriliyor. Ekonomiye güven artıyor. Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu" dedi.
    Haberler Ekonomi 520 yeni fabrika üretime geçti
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri