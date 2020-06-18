520 yeni fabrika üretime geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; sadece organize sanayi bölgelerinde ilk 5 ayda 520 yeni fabrikanın üretime geçtiğini söyledi. Haziran'da reel sektördeki canlanmanın hız kazandığına değinen Varank, "Bu ayın ilk 2 haftasında sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ı şimdiden geride bıraktı. Haziran'ın ilk yarısında OSB'lerdeki elektrik tüketimi Mayıs'a göre yüzde 31 arttı. Otomotiv, tekstil ve mobilya gibi öncü sektörler tekrar diriliyor. Ekonomiye güven artıyor. Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu" dedi.