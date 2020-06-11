657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan genel şartları taşımak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, ilgili KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak, YDS'den en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk başka bir belgeye sahip olmak başvuru şartlarının sağlanması istenmektedir.