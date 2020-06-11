Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya yüzlerce kişilik ilan yayımlandı. 1 ile 5 Haziran arasında başvuru alınacak. İşte o kurumlar ve başvuru şartları. İŞKUR haftanın kamu personeli alımı ilanlarını yayımlandı. Yayımlanmış olan ilanlara bakacak olursa yüzlerce kişilik kadro ile alım yapılacak. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Başvurular Nasıl Yapılacak?
İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda adaylar başvurularını İnternet ortamından gerçekleştirmek zorundadırlar. esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak " İşyeri Türü " kısmını Kamu seçerek ilanlara ulaşabilirsiniz.
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Başvuru Şartları Nedir?
1.Engelli ve Eski Hükümlü veyaTerörle Mücadele malul sayılmayacak şekilde yararlanan adaylar hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve2527 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı devlet memurları kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendi;
-Türk vatandaşı olmak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak, şartlarını taşımak,
2.Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin ,işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
3.Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,
4.Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak.(Yapmış olmak,tecilli veya muaf olmak)
5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
7. Engelli alımlar ve Normal alımlar için KPSS şartı aranıyorsa KPSS / EKPSS puan sahibi olmak,
8.Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
İŞKUR
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.