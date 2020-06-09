1000 TL yardım başvuru sonucu açıklandı mı ne zaman belli olur? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine geri ödemesiz şekilde verilen 1000 liralık sosyal yardım başvurularının 3. fazı devam ediyor. Peki 1000 liralık pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım parası 3. faz başvuru sonuçları merak ediliyor. Covd-19 sürecinde başvuruları alınan 3. faz yardım sonuçları için açıklama yapan Bakan Selçuk, üçüncü fazın dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.