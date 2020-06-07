Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek ödeme için harekete geçildi. Türkiye Emekliler Derneği'nden flaş öneri geldi. 2 bin 324 lira olan asgari ücretle, en düşük emekli maaşı eşitlensin talebinde bulunan TÜED'in eğer teklifi kabul edilirse, gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Emekli maaşı ek ödemeleri ne kadar olacak? Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında yapılan yasal düzenleme ile ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, Nisan'dan itibaren bin 500 lira ödenmeye başlandı. Bu adım emeklileri rahatlatırken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİYE 824 TL ZAM FORMÜLÜ
Bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek. Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Talep kabul edilirse, ek ödeme dahil en düşük aylık bin 500 liradan 2 bin 324 liraya çıkacak.
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TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAM TAHMİNİ NE KADAR?
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak. TAKVİM, bu orana göre yeni maaşları hesapladı. En düşük emekli maaşı; memurda 2 bin 778, esnafta bin 862, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 204 liraya yükselecek.
YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık:
ERKENDEN PLAN YAPIN
Emekliliğinizi planlarken, son bir 2 yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkanınız varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
SGK DAHA AVANTAJLI
Bağ-Kur yerine SGK'dan emekli olmak daha avantajlı. SGK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.
İKRAMİYEYİ BRÜTE EKLETİN
Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli takvim.com.tr nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.
YILDA 70 TL ARTIRIN
Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Yukarıda söylediğimiz gibi maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.
İKİNCİ İŞE SICAK BAKIN
Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.
TAVANDAN PRİM ÖDEYİN
İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (10 bin 705,50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.
SON 3.5 YIL ÖNEMLİ
Hangi kurumda olursanız olun, son 3.5 yılda (1261 gün) SGK'lı olursanız emekliliğiniz SGK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.
TAHSİS FORMUNA DİKKAT
Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplanırken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.