İlkokul mezunu olsanız bile 4300 TL maaş alınıyor! Yüksek maaşıyla en popüler meslek oldu!

Adaylar ikinci aşamada ise; fiziki yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda kişilerin en az 60 puan alması şarttır.

Adaylar için gerekli olan son şart ise sözlü mülakattır. Sözlü mülakatta adayların bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, öz güven, ifade yeteneği ve vücut dili kategorilerinde en az 70 puan alması gereklidir.

BEKÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Bekçiler genel itibariyle park, bahçe, toplu taşıma araçlarına ait peron ya da duraklar, cadde, sokak ve mahalle gibi daha lokal yerlerin güvenliğinden sorumludur. Her bekçinin kendisine özel bir bölgesi olduğunu belirtmek gerekir. Görev yerlerine göre jandarma ya da polislerin sorumluluğuna bağlı olan bekçiler yardımcı pozisyondadır. Kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin öncesinde yaşanılan acil durumlarda bekçilerin olaya müdahale hakkı vardır.