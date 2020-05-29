Toplamda 30 bin kişi alınacak… Polis Akademisi bekçi alımı için gözler o tarihte!

Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi bekçi alımı için gözler yapılacak duyurulara çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev yapmak isteyen kişiler açılacak ilanları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl 8 bin 442 bekçi alımı gerçekleştirilirken bu yıl alımların toplamda 30 bin kişiye tamamlanması bekleniyor. Peki, bekçi alımları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde!

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımının ne zaman başlayacağına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından detayların açıklanmasının ardından bekçi alımının ne zaman yapılacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.